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В России начались продажи японского флагмана по приятной цене
В России начались продажи японского флагмана по приятной цене - 23.08.2024, ПРАЙМ
В России начались продажи японского флагмана по приятной цене
На российском рынке появился японский флагманский кроссовер Mazda CX-90 2024 года выпуска. Он доступен для заказа у официальных дилеров, сообщает издание... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T22:30+0300
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. На российском рынке появился японский флагманский кроссовер Mazda CX-90 2024 года выпуска. Он доступен для заказа у официальных дилеров, сообщает издание "SPEED.ME".Мощный полноприводный кроссовер оснащен шестицелиндровым мотором объемом 3,3 литра и мощностью 340 л.с., крутящийся момент - 500 Нм. Двигатель работает в паре с 48-вольтовой гибридной системой. Такое сочетание позволяет водителю сэкономить бензин за счет функции "стоп-старт" и управления мощностью при торможении и движении накатом."Японец" имеет восьмиступенчатую АКП и интегрированный электродвигатель. Устойчивость автомобиля на дорогах повышает система Kinematic Posture Control, взятая из спортивной версии MX-5 Miata.Интерьер салона отличается практичностью и удобством. Кроссовер рассчитан на восемь человек. Сидения обиты качественными материалами, есть функции обогрева передних сидений и рулевого колеса. Для комфортного управления в автомобиле предусмотрена мультимедийная система с большим экраном. В нем также предустановлены антипробуксовочная система, система помощи при торможении, стабилизации и ABS, есть климат- и круиз-контроль и многое другое.Стоимость Mazda CX-90 стартует от 8 950 000 рублей, однако с учетом дисконтной программы приобрести автомобиль можно будет за 7,75 миллиона рублей.
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mazda, авторынок рф
В России начались продажи японского флагмана по приятной цене
"SPEED.ME": в России стартовали продажи кроссовера Mazda CX-90 за 8,95 млн рублей
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ.
На российском рынке появился японский флагманский кроссовер Mazda CX-90 2024 года выпуска. Он доступен для заказа у официальных дилеров, сообщает издание "SPEED.ME"
.
Мощный полноприводный кроссовер оснащен шестицелиндровым мотором объемом 3,3 литра и мощностью 340 л.с., крутящийся момент - 500 Нм. Двигатель работает в паре с 48-вольтовой гибридной системой. Такое сочетание позволяет водителю сэкономить бензин за счет функции "стоп-старт" и управления мощностью при торможении и движении накатом.
"Японец" имеет восьмиступенчатую АКП и интегрированный электродвигатель. Устойчивость автомобиля на дорогах повышает система Kinematic Posture Control, взятая из спортивной версии MX-5 Miata.
Интерьер салона отличается практичностью и удобством. Кроссовер рассчитан на восемь человек. Сидения обиты качественными материалами, есть функции обогрева передних сидений и рулевого колеса. Для комфортного управления в автомобиле предусмотрена мультимедийная система с большим экраном. В нем также предустановлены антипробуксовочная система, система помощи при торможении, стабилизации и ABS, есть климат- и круиз-контроль и многое другое.
Назван самый популярный электромобиль по числу запросов на проверку в РФ
Стоимость Mazda CX-90 стартует от 8 950 000 рублей, однако с учетом дисконтной программы приобрести автомобиль можно будет за 7,75 миллиона рублей.