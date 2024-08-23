https://1prime.ru/20240823/khonda-851088409.html

В Москве в новом автосалоне Honda начались продажи авто с гарантией

В Москве в новом автосалоне Honda начались продажи авто с гарантией - 23.08.2024, ПРАЙМ

В Москве в новом автосалоне Honda начались продажи авто с гарантией

В России открыли новый уже девятый по счету автосалон Honda, несмотря на уход концерна с российского рынка, передает портал Autonews.ru. | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T17:00+0300

2024-08-23T17:00+0300

2024-08-23T17:00+0300

россия

honda

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/84262/04/842620415_0:83:3349:1966_1920x0_80_0_0_8a90cb8bd86ce0f10ff045f1c74f3829.jpg

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. В России открыли новый уже девятый по счету автосалон Honda, несмотря на уход концерна с российского рынка, передает портал Autonews.ru.Японская автомобильная компания Honda объявила о своем уходе из России и прекращении поставок автомобилей в марте 2022 года. Несмотря на это, дилерские центры с вывесками Honda продолжают работать в России, а компания "Мотор Плейс" поставляет автомобили Honda в страну с технической поддержкой и гарантией.Представители "Мотор Плейс" утверждают, что модели Honda по-прежнему имеют фирменную гарантию на ТРИ года и доступ к сервисному обслуживанию. Кроме того, компания заявляет, что у них есть запчасти для японских автомобилей, заметили в издании.В Россию поставляются кроссоверы Honda CR-V шестого поколения 2023 года в двух комплектациях: Premium и Prestige. Кроссовер оснащен 1,5-литровым 190-сильным бензиновым двигателем, вариатором и системой полного привода.Кроме того, на российский рынок поступил рестайлинговый большой кроссовер Honda UR-V. Он оснащается 2,0-литровым турбомотором мощностью 261 л.с., который доступен с девятиступенчатым автоматическим трансмиссией и полным приводом. Цена на данную модель достигает девяти миллионов рублей.

https://1prime.ru/20240822/selekt-851059898.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, honda, авто