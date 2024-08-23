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В Москве в новом автосалоне Honda начались продажи авто с гарантией - 23.08.2024, ПРАЙМ
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В Москве в новом автосалоне Honda начались продажи авто с гарантией
В Москве в новом автосалоне Honda начались продажи авто с гарантией - 23.08.2024, ПРАЙМ
В Москве в новом автосалоне Honda начались продажи авто с гарантией
В России открыли новый уже девятый по счету автосалон Honda, несмотря на уход концерна с российского рынка, передает портал Autonews.ru. | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T17:00+0300
2024-08-23T17:00+0300
россия
honda
авто
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. В России открыли новый уже девятый по счету автосалон Honda, несмотря на уход концерна с российского рынка, передает портал Autonews.ru.Японская автомобильная компания Honda объявила о своем уходе из России и прекращении поставок автомобилей в марте 2022 года. Несмотря на это, дилерские центры с вывесками Honda продолжают работать в России, а компания "Мотор Плейс" поставляет автомобили Honda в страну с технической поддержкой и гарантией.Представители "Мотор Плейс" утверждают, что модели Honda по-прежнему имеют фирменную гарантию на ТРИ года и доступ к сервисному обслуживанию. Кроме того, компания заявляет, что у них есть запчасти для японских автомобилей, заметили в издании.В Россию поставляются кроссоверы Honda CR-V шестого поколения 2023 года в двух комплектациях: Premium и Prestige. Кроссовер оснащен 1,5-литровым 190-сильным бензиновым двигателем, вариатором и системой полного привода.Кроме того, на российский рынок поступил рестайлинговый большой кроссовер Honda UR-V. Он оснащается 2,0-литровым турбомотором мощностью 261 л.с., который доступен с девятиступенчатым автоматическим трансмиссией и полным приводом. Цена на данную модель достигает девяти миллионов рублей.
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россия, honda, авто
РОССИЯ, Honda, Авто
17:00 23.08.2024
 
В Москве в новом автосалоне Honda начались продажи авто с гарантией

Autonews.ru: в Москве в новом автосалоне стартовали продажи Honda с гарантией

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЯпонский праворульный автомобиль марки Honda Civic
Японский праворульный автомобиль марки Honda Civic - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. В России открыли новый уже девятый по счету автосалон Honda, несмотря на уход концерна с российского рынка, передает портал Autonews.ru.
Японская автомобильная компания Honda объявила о своем уходе из России и прекращении поставок автомобилей в марте 2022 года. Несмотря на это, дилерские центры с вывесками Honda продолжают работать в России, а компания "Мотор Плейс" поставляет автомобили Honda в страну с технической поддержкой и гарантией.
Представители "Мотор Плейс" утверждают, что модели Honda по-прежнему имеют фирменную гарантию на ТРИ года и доступ к сервисному обслуживанию. Кроме того, компания заявляет, что у них есть запчасти для японских автомобилей, заметили в издании.
В Россию поставляются кроссоверы Honda CR-V шестого поколения 2023 года в двух комплектациях: Premium и Prestige. Кроссовер оснащен 1,5-литровым 190-сильным бензиновым двигателем, вариатором и системой полного привода.
Кроме того, на российский рынок поступил рестайлинговый большой кроссовер Honda UR-V. Он оснащается 2,0-литровым турбомотором мощностью 261 л.с., который доступен с девятиступенчатым автоматическим трансмиссией и полным приводом. Цена на данную модель достигает девяти миллионов рублей.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
В России появится новый сервис для покупки авто у проверенных дилеров
Вчера, 13:27
 
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