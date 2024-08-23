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Россияне за полгода потратили на средства контрацепции рекордную сумму

Россияне за полгода потратили на средства контрацепции рекордную сумму - 23.08.2024, ПРАЙМ

Россияне за полгода потратили на средства контрацепции рекордную сумму

За первые шесть месяцев 2024-го продажи презервативов и противозачаточных таблеток в России существенно выросли и в денежном, и в натуральном выражении,... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T12:37+0300

2024-08-23T12:37+0300

2024-08-23T12:37+0300

россия

аптеки

лекарства

демография

рождаемость

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. За первые шесть месяцев 2024-го продажи презервативов и противозачаточных таблеток в России существенно выросли и в денежном, и в натуральном выражении, сообщают со ссылкой на отчет аналитической компании DSM Group "Ведомости".Выручка аптечных сетей выросла до 19,3 миллиарда рублей, что на два с половиной миллиарда больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сети "36,6" рассказали, что продажа презервативов увеличилась на восемь процентов, а противозачаточных таблеток — на десять. Низкая рождаемость в России - катастрофична для будущего всей нации, говорил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости, он сейчас находится на "страшно низком уровне - 1,4", отметил Песков.

https://1prime.ru/20240117/842820037.html

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россия, аптеки, лекарства, демография, рождаемость