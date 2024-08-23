https://1prime.ru/20240823/kredit-851078087.html

СМИ выяснили, почему россияне оправдывают невозврат кредитов

СМИ выяснили, почему россияне оправдывают невозврат кредитов - 23.08.2024, ПРАЙМ

СМИ выяснили, почему россияне оправдывают невозврат кредитов

По результатам опроса, проведенного в июне этого года, выяснилось, что пятая часть россиян оправдывает невыплату кредитов, говорится в материале РБК. | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T11:09+0300

2024-08-23T11:09+0300

2024-08-23T11:09+0300

экономика

россия

кредит

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/98/840759848_0:42:3565:2048_1920x0_80_0_0_14c93b065818035226d4292b0e083d7b.jpg

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. По результатам опроса, проведенного в июне этого года, выяснилось, что пятая часть россиян оправдывает невыплату кредитов, говорится в материале РБК.Согласно данным издания, 71 процент опрошенных считают невыплату кредитов нарушением закона, а 20 процентов считают, что возвращать взятые по кредиту деньги не обязательно.В РБК отметили, что чаще всего респонденты указывают на экономический кризис, болезнь, потерю работы и развод в качестве веских причин, по которым они могут не возвращать кредиты.Ранее Центробанк сообщил, что в России зафиксирован рост корпоративного и розничного кредитования. Кроме того, существенный объем выдач по-прежнему приходится на сегмент кредитных карт, где ставки всегда были высокими и поэтому не такими чувствительными к росту ключевой ставки.

https://1prime.ru/20240812/kredit-850828493.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, кредит, банки