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СМИ выяснили, почему россияне оправдывают невозврат кредитов
СМИ выяснили, почему россияне оправдывают невозврат кредитов - 23.08.2024, ПРАЙМ
СМИ выяснили, почему россияне оправдывают невозврат кредитов
По результатам опроса, проведенного в июне этого года, выяснилось, что пятая часть россиян оправдывает невыплату кредитов, говорится в материале РБК. | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T11:09+0300
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2024-08-23T11:09+0300
экономика
россия
кредит
банки
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. По результатам опроса, проведенного в июне этого года, выяснилось, что пятая часть россиян оправдывает невыплату кредитов, говорится в материале РБК.Согласно данным издания, 71 процент опрошенных считают невыплату кредитов нарушением закона, а 20 процентов считают, что возвращать взятые по кредиту деньги не обязательно.В РБК отметили, что чаще всего респонденты указывают на экономический кризис, болезнь, потерю работы и развод в качестве веских причин, по которым они могут не возвращать кредиты.Ранее Центробанк сообщил, что в России зафиксирован рост корпоративного и розничного кредитования. Кроме того, существенный объем выдач по-прежнему приходится на сегмент кредитных карт, где ставки всегда были высокими и поэтому не такими чувствительными к росту ключевой ставки.
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россия, кредит, банки
Экономика, РОССИЯ, кредит, Банки
СМИ выяснили, почему россияне оправдывают невозврат кредитов
РБК: пятая часть россиян оправдала невозврат кредитов из-за веских причин
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ.
По результатам опроса, проведенного в июне этого года, выяснилось, что пятая часть россиян оправдывает невыплату кредитов, говорится
в материале РБК.
Согласно данным издания, 71 процент опрошенных считают невыплату кредитов нарушением закона, а 20 процентов считают, что возвращать взятые по кредиту деньги не обязательно.
В РБК отметили, что чаще всего респонденты указывают на экономический кризис, болезнь, потерю работы и развод в качестве веских причин, по которым они могут не возвращать кредиты.
Ранее Центробанк сообщил, что в России зафиксирован рост корпоративного и розничного кредитования. Кроме того, существенный объем выдач по-прежнему приходится на сегмент кредитных карт, где ставки всегда были высокими и поэтому не такими чувствительными к росту ключевой ставки.
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