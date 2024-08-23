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Юрист раскрыл, чем может грозить невозврат кредита

Юрист раскрыл, чем может грозить невозврат кредита - 23.08.2024, ПРАЙМ

Юрист раскрыл, чем может грозить невозврат кредита

Перед тем, как брать деньги в кредит, необходимо объективно оценить свои финансовые возможности и потенциальные риски, считает руководитель Центра правопорядка... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T14:55+0300

2024-08-23T14:55+0300

2024-08-23T14:55+0300

кредит

заемщики

микрозаймы

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Перед тем, как брать деньги в кредит, необходимо объективно оценить свои финансовые возможности и потенциальные риски, считает руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Об этом он рассказал изданию RT.Так, эксперт поделился, что многие россияне ведутся на рекламные ходы банков и организаций, занимающихся микрозаймами, а потому берут кредит, не обдумав перспективы его выплаты. Когда же приходит время рассчитываться с кредиторами, люди придумывают необоснованные оправдания для отсрочки платежей. Это, в свою очередь, может привести к признанию гражданина банкротом."Если сумма просроченной задолженности превышает 500 тыс. рублей, кредитор вправе инициировать эту процедуру и в итоге продать имущество должника с молотка. Следует отметить, что в ряде случаев закон позволяет признать гражданина банкротом и при меньшей сумме неисполненных обязательств", — объяснил юрист.Хаминский также уточнил, что при наличии у гражданина задолженности, превышающей 3,5 млн рублей, кредитор может привлечь его к уголовной ответственности. В этом случае наказание составит штраф в размере 200 000 рублей или лишение свободы на два года."Наказание окажется значительно более жёстким в случае, если правоохранители докажут, что заёмщик изначально не планировал возвращать кредит или заём и просто решил присвоить взятые в долг деньги", - подчеркнул эксперт, указав, что речь будет идти уже о мошенничестве в сфере кредитования.

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кредит, заемщики, микрозаймы, банки