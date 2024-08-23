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ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 24 августа

ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 24 августа - 23.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 24 августа

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 18,2 копейки, до 11,7747 рубля, курс доллара повысился на 31,31 копейки, до 91,6012... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T17:14+0300

2024-08-23T17:14+0300

2024-08-23T17:21+0300

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 18,2 копейки, до 11,7747 рубля, курс доллара повысился на 31,31 копейки, до 91,6012 рубля, курс евро снизился на 00,82 рубля, до 101,6125 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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курсы валют, доллар, юань, рубль, банк россии