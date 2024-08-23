https://1prime.ru/20240823/kurs-851088773.html
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 24 августа
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 24 августа - 23.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 24 августа
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 18,2 копейки, до 11,7747 рубля, курс доллара повысился на 31,31 копейки, до 91,6012... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T17:14+0300
2024-08-23T17:14+0300
2024-08-23T17:21+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
курсы валют
доллар
юань
рубль
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/00/841460025_0:206:3071:1933_1920x0_80_0_0_e2f3b29f18a56249831a02d9e2cf60b6.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 18,2 копейки, до 11,7747 рубля, курс доллара повысился на 31,31 копейки, до 91,6012 рубля, курс евро снизился на 00,82 рубля, до 101,6125 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/00/841460025_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e0a65a87025db6aa7510625db84b9dff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курсы валют, доллар, юань, рубль, банк россии
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Курсы валют, доллар, юань, рубль, Банк России
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 24 августа
ЦБ: официальный курс юаня с субботы - 11,77 руб, доллара - 91,60 руб, евро - 101,61 руб
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 18,2 копейки, до 11,7747 рубля, курс доллара повысился на 31,31 копейки, до 91,6012 рубля, курс евро снизился на 00,82 рубля, до 101,6125 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.