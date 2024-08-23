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ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 24 августа - 23.08.2024, ПРАЙМ
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ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 24 августа
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 24 августа - 23.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 24 августа
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 18,2 копейки, до 11,7747 рубля, курс доллара повысился на 31,31 копейки, до 91,6012... | 23.08.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 18,2 копейки, до 11,7747 рубля, курс доллара повысился на 31,31 копейки, до 91,6012 рубля, курс евро снизился на 00,82 рубля, до 101,6125 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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курсы валют, доллар, юань, рубль, банк россии
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Курсы валют, доллар, юань, рубль, Банк России
17:14 23.08.2024 (обновлено: 17:21 23.08.2024)
 
ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 24 августа

ЦБ: официальный курс юаня с субботы - 11,77 руб, доллара - 91,60 руб, евро - 101,61 руб

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 18,2 копейки, до 11,7747 рубля, курс доллара повысился на 31,31 копейки, до 91,6012 рубля, курс евро снизился на 00,82 рубля, до 101,6125 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюКурсы валютдолларюаньрубльБанк России
 
 
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