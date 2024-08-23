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Россияне за два месяца лета потратили на мороженое 82 миллиона рублей - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Россияне за два месяца лета потратили на мороженое 82 миллиона рублей
Россияне за два месяца лета потратили на мороженое 82 миллиона рублей - 23.08.2024, ПРАЙМ
Россияне за два месяца лета потратили на мороженое 82 миллиона рублей
За первые два месяца лета россияне потратили на мороженое в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года - более 82 миллионов рублей, сообщили... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T11:31+0300
2024-08-23T11:31+0300
россия
россияне
мороженое
лето
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. За первые два месяца лета россияне потратили на мороженое в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года - более 82 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак")."В натуральном выражении продажи мороженого выросли за год на 34 процента", - уточнили в Центре.При этом средневзвешенная цена за один килограмм мороженого летом 2024 года составила 751 рубль (год назад она была 659 рублей). По сравнению с апрелем-маем стоимость выросла на 3,5 процента. Россия во втором квартале 2024 года увеличила импорт мороженого почти на 30 процентов в годовом выражении - до восьми тысяч тонн. В сравнении с первым кварталом 2024 года импорт мороженого увеличился вдвое.
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россия, россияне, мороженое, лето
РОССИЯ, россияне, мороженое, лето
11:31 23.08.2024
 
Россияне за два месяца лета потратили на мороженое 82 миллиона рублей

ЦРПТ: россияне за два месяца лета потратили на мороженое 82 миллиона рублей

© РИА Новости . Макс Ветров | Перейти в медиабанкФестиваль мороженого "Айс-Крым – 2019"
Фестиваль мороженого Айс-Крым – 2019 - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Макс Ветров
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. За первые два месяца лета россияне потратили на мороженое в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года - более 82 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак").
"В натуральном выражении продажи мороженого выросли за год на 34 процента", - уточнили в Центре.
При этом средневзвешенная цена за один килограмм мороженого летом 2024 года составила 751 рубль (год назад она была 659 рублей). По сравнению с апрелем-маем стоимость выросла на 3,5 процента.
Россия во втором квартале 2024 года увеличила импорт мороженого почти на 30 процентов в годовом выражении - до восьми тысяч тонн. В сравнении с первым кварталом 2024 года импорт мороженого увеличился вдвое.
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