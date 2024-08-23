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Нефть выросла в цене более чем на 2,5%
Нефть выросла в цене более чем на 2,5% - 23.08.2024, ПРАЙМ
Нефть выросла в цене более чем на 2,5%
Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут более чем на 2,5%, инвесторы обратили внимание на выступление главы Федеральной резервной системы США,... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T20:45+0300
2024-08-23T20:45+0300
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут более чем на 2,5%, инвесторы обратили внимание на выступление главы Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.25 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 2,51%, до 79,16 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 2,68%, до 74,97 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,7%. Ослабление американской валюты увеличивает спрос на сырьевые товары, включая нефть, держателей других валют. На динамику курса доллара могло повлиять выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в пятницу, в котором он заявил, что пришло время для корректировки политики регулятора в сторону смягчения. Кроме того, в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 23 августа их число составило 483 агрегата, не изменившись с показателя прошлой недели.
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цены на нефтепродукты, нефть, фрс сша
цены на нефтепродукты, Нефть, ФРС США
Нефть выросла в цене более чем на 2,5%
Мировые цены на нефть в пятницу вечером выросли более чем на 2,5%
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут более чем на 2,5%, инвесторы обратили внимание на выступление главы Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.25 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 2,51%, до 79,16 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 2,68%, до 74,97 доллара.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,7%. Ослабление американской валюты увеличивает спрос на сырьевые товары, включая нефть, держателей других валют.
На динамику курса доллара могло повлиять выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в пятницу, в котором он заявил, что пришло время для корректировки политики регулятора в сторону смягчения.
Биржевые цены на газ в Европе в пятницу выросли на 0,5%
Кроме того, в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 23 августа их число составило 483 агрегата, не изменившись с показателя прошлой недели.