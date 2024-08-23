Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть выросла в цене более чем на 2,5% - 23.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240823/neft-851094127.html
Нефть выросла в цене более чем на 2,5%
Нефть выросла в цене более чем на 2,5% - 23.08.2024, ПРАЙМ
Нефть выросла в цене более чем на 2,5%
Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут более чем на 2,5%, инвесторы обратили внимание на выступление главы Федеральной резервной системы США,... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T20:45+0300
2024-08-23T20:45+0300
цены на нефтепродукты
нефть
фрс сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_c11215a5ba96d9468f9294dd3996a108.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут более чем на 2,5%, инвесторы обратили внимание на выступление главы Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.25 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 2,51%, до 79,16 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 2,68%, до 74,97 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,7%. Ослабление американской валюты увеличивает спрос на сырьевые товары, включая нефть, держателей других валют. На динамику курса доллара могло повлиять выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в пятницу, в котором он заявил, что пришло время для корректировки политики регулятора в сторону смягчения. Кроме того, в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 23 августа их число составило 483 агрегата, не изменившись с показателя прошлой недели.
https://1prime.ru/20240823/gaz-851093747.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_8c549da9ff0a1d7205ae39e5f729fd24.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
цены на нефтепродукты, нефть, фрс сша
цены на нефтепродукты, Нефть, ФРС США
20:45 23.08.2024
 
Нефть выросла в цене более чем на 2,5%

Мировые цены на нефть в пятницу вечером выросли более чем на 2,5%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут более чем на 2,5%, инвесторы обратили внимание на выступление главы Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.25 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 2,51%, до 79,16 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 2,68%, до 74,97 доллара.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,7%. Ослабление американской валюты увеличивает спрос на сырьевые товары, включая нефть, держателей других валют.
На динамику курса доллара могло повлиять выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в пятницу, в котором он заявил, что пришло время для корректировки политики регулятора в сторону смягчения.
Газовая горелка
Биржевые цены на газ в Европе в пятницу выросли на 0,5%
20:23
Кроме того, в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 23 августа их число составило 483 агрегата, не изменившись с показателя прошлой недели.
 
цены на нефтепродуктыНефтьФРС США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала