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В Соцфонде назвали регион с самыми высокими пенсиями

В Соцфонде назвали регион с самыми высокими пенсиями - 23.08.2024, ПРАЙМ

В Соцфонде назвали регион с самыми высокими пенсиями

Наибольший размер средней пенсии по старости зафиксирован в Чукотском автономном округе, за ним следует Камчатский край, рассказали Социальном фонде России. | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T14:18+0300

2024-08-23T14:18+0300

2024-08-23T14:18+0300

пенсии

пенсионеры

россия

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Наибольший размер средней пенсии по старости зафиксирован в Чукотском автономном округе, за ним следует Камчатский край, рассказали Социальном фонде России."(По состоянию на 1 июля года - ред.) Чукотский автономный округ, всего - 36 517,5 рублей, работающим - 42 617,8 рублей. Камчатский край, всего - 32 191,5 рублей, работающим - 25 030,6 рублей, неработающим - 36 037,6 рублей", - следует из отчета ведомства.На третьем месте расположилась Магаданская область, где средняя пенсия составляет 32 126,3 рублей. Работающие пенсионеры получают 25 022,9 рубля в месяц, а неработающие - 36 283,2 рубля.Средняя пенсия по старости в России составляет 22 460,5 рубля. Работающие пенсионеры могут рассчитывать на 18 574,4 рубля, а неработающие - 23 411 рублей.

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