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Чистая прибыль "Нижнекамскнефтехима" выросла в первом полугодии в 8,8 раза

Чистая прибыль "Нижнекамскнефтехима" выросла в первом полугодии в 8,8 раза - 23.08.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Нижнекамскнефтехима" выросла в первом полугодии в 8,8 раза

Чистая прибыль "Нижнекамскнефтехима" по РСБУ в первом полугодии увеличилась в 8,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T17:26+0300

2024-08-23T17:26+0300

2024-08-23T17:26+0300

нижнекамскнефтехим

чистая прибыль

нефть

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Нижнекамскнефтехима" по РСБУ в первом полугодии увеличилась в 8,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 23,57 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка при этом выросла на 15%, до 115,928 миллиарда рублей. А валовая прибыль уменьшилась на 18,1%, составив 27,719 миллиарда рублей. Себестоимость продаж за полугодие выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31,7%, до 88,209 миллиарда рублей. Прибыль от продаж сократилась на 9,1%, до 24,349 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня немного увеличились - до 48,616 миллиарда рублей. Краткосрочные обязательства за полгода также немного увеличились, до 140,194 миллиарда. "Нижнекамскнефтехим" - одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимает лидирующие позиции по производству синтетического каучука и пластика в РФ. Входит в объединенную компанию "Сибур". Основные производственные мощности находятся в Нижнекамске. Компания основана в 1967 году.

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нижнекамскнефтехим, чистая прибыль, нефть