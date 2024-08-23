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Чистая прибыль "Нижнекамскнефтехима" выросла в первом полугодии в 8,8 раза - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "Нижнекамскнефтехима" выросла в первом полугодии в 8,8 раза
Чистая прибыль "Нижнекамскнефтехима" выросла в первом полугодии в 8,8 раза - 23.08.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Нижнекамскнефтехима" выросла в первом полугодии в 8,8 раза
Чистая прибыль "Нижнекамскнефтехима" по РСБУ в первом полугодии увеличилась в 8,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T17:26+0300
2024-08-23T17:26+0300
нижнекамскнефтехим
чистая прибыль
нефть
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Нижнекамскнефтехима" по РСБУ в первом полугодии увеличилась в 8,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 23,57 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка при этом выросла на 15%, до 115,928 миллиарда рублей. А валовая прибыль уменьшилась на 18,1%, составив 27,719 миллиарда рублей. Себестоимость продаж за полугодие выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31,7%, до 88,209 миллиарда рублей. Прибыль от продаж сократилась на 9,1%, до 24,349 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня немного увеличились - до 48,616 миллиарда рублей. Краткосрочные обязательства за полгода также немного увеличились, до 140,194 миллиарда. "Нижнекамскнефтехим" - одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимает лидирующие позиции по производству синтетического каучука и пластика в РФ. Входит в объединенную компанию "Сибур". Основные производственные мощности находятся в Нижнекамске. Компания основана в 1967 году.
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нижнекамскнефтехим, чистая прибыль, нефть
Нижнекамскнефтехим, чистая прибыль, Нефть
17:26 23.08.2024
 
Чистая прибыль "Нижнекамскнефтехима" выросла в первом полугодии в 8,8 раза

Чистая прибыль I полугодия "Нижнекамскнефтехима" по РСБУ выросла до 23,6 млрд рублей

© fotolia.com / lina0486" Бочки
 Бочки - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© fotolia.com / lina0486
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Нижнекамскнефтехима" по РСБУ в первом полугодии увеличилась в 8,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 23,57 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка при этом выросла на 15%, до 115,928 миллиарда рублей. А валовая прибыль уменьшилась на 18,1%, составив 27,719 миллиарда рублей.
Себестоимость продаж за полугодие выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31,7%, до 88,209 миллиарда рублей. Прибыль от продаж сократилась на 9,1%, до 24,349 миллиарда рублей.
Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня немного увеличились - до 48,616 миллиарда рублей. Краткосрочные обязательства за полгода также немного увеличились, до 140,194 миллиарда.
ОАО РУССНЕФТЬ - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
Чистая прибыль Русснефти в первом полугодии составила 38,5 млрд рублей
17:24
"Нижнекамскнефтехим" - одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимает лидирующие позиции по производству синтетического каучука и пластика в РФ. Входит в объединенную компанию "Сибур". Основные производственные мощности находятся в Нижнекамске. Компания основана в 1967 году.
 
Нижнекамскнефтехимчистая прибыльНефть
 
 
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