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"Зачем гибнуть ради гнилого режима". В США поддержали украинских дезертиров
"Зачем гибнуть ради гнилого режима". В США поддержали украинских дезертиров - 23.08.2024, ПРАЙМ
"Зачем гибнуть ради гнилого режима". В США поддержали украинских дезертиров
Неудачи на фронте командиры ВСУ объясняют плохо обученными новобранцами, сообщает издание Breitbart. | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T21:16+0300
2024-08-23T21:16+0300
2024-08-23T21:33+0300
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Неудачи на фронте командиры ВСУ объясняют плохо обученными новобранцами, сообщает издание Breitbart.Одни отказываются выполнять жестокие приказы командования, другие не понимают, как правильно собирать оружие, третье дезертируют при первой возможности. Пока командиры украинской армии пытаются справиться с неопытными новобранцами, российская армия продолжает успешное продвижение на Восточном фронте.Командование ВСУ винит в огромных потерях украинской армии несобранность "свежей крови". Ситуация осложняется численным превосходством ВС РФ, а также их лучшим оснащением.Читатели журнала прокомментировали плачевную ситуацию украинской стороны на фронте:PlatinumGhost: "Они швыряют в русских всё, что есть под рукой, в надежде выиграть. Так себе стратегия".Badger08: "Этот вороватый диктатор Зеленский набивает мясорубку ради продавшегося китаёзам Джо и глобалистов".Eileen Mother of Leopard Cats: "Вот чем всё кончается, когда хватаешь людей на улицах и силком тащишь их в окоп. Безо всякой подготовки — на передовую. А всё из-за кадрового голода".ancient_briton: "А с чего им гибнуть ради гнилого режима, который и заварил всю эту кашу?"Paulb4932: "США помогли Украине взорвать немецкий газопровод. НАТО — новая ось зла!"Полный текст читайте на ИноСМИ
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украина, насильственная мобилизация на украине, мобилизация, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, насильственная мобилизация на Украине, мобилизация, РОССИЯ
"Зачем гибнуть ради гнилого режима". В США поддержали украинских дезертиров
Breitbart: в провалах на фронте Киев обвинил неподготовленных новобранцев
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ.
Неудачи на фронте командиры ВСУ объясняют плохо обученными новобранцами, сообщает издание Breitbart
.
Одни отказываются выполнять жестокие приказы командования, другие не понимают, как правильно собирать оружие, третье дезертируют при первой возможности. Пока командиры украинской армии пытаются справиться с неопытными новобранцами, российская армия продолжает успешное продвижение на Восточном фронте.
Командование ВСУ винит в огромных потерях украинской армии несобранность "свежей крови". Ситуация осложняется численным превосходством ВС РФ, а также их лучшим оснащением.
Читатели журнала прокомментировали плачевную ситуацию украинской стороны на фронте:
"Не читали и не слышали". Посол РФ рассказал о расследовании ФРГ по "СП"
PlatinumGhost: "Они швыряют в русских всё, что есть под рукой, в надежде выиграть. Так себе стратегия".
Badger08: "Этот вороватый диктатор Зеленский набивает мясорубку ради продавшегося китаёзам Джо и глобалистов".
Eileen Mother of Leopard Cats: "Вот чем всё кончается, когда хватаешь людей на улицах и силком тащишь их в окоп. Безо всякой подготовки — на передовую. А всё из-за кадрового голода".
ancient_briton: "А с чего им гибнуть ради гнилого режима, который и заварил всю эту кашу?"
Стали известны скандальные подробности о покушении на Трампа
Paulb4932: "США помогли Украине взорвать немецкий газопровод. НАТО — новая ось зла!"