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Семьи погибших наемников из Колумбии могут подать иск против Украины - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Семьи погибших наемников из Колумбии могут подать иск против Украины
Семьи погибших наемников из Колумбии могут подать иск против Украины - 23.08.2024, ПРАЙМ
Семьи погибших наемников из Колумбии могут подать иск против Украины
Семьи погибших на Украине наемников из Колумбии могут подать иск против Киева в связи с пропажей тел родных. Об рассказала РИА Новости вдова Уильяма Гамбоа... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T06:29+0300
2024-08-23T06:41+0300
спецоперация на украине
наемники
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Семьи погибших на Украине наемников из Колумбии могут подать иск против Киева в связи с пропажей тел родных. Об рассказала РИА Новости вдова Уильяма Гамбоа Ольга Товар. Ее супруг Гамбоа воевал в качестве наемника в составе Вооруженных сил Украины на Донбассе. О гибели супруга Товар сообщили его сослуживцев 19 февраля нынешнего года. Товар сообщила, что не знает, где находится тело супруга. Оно было доставлено с поля боя в больницу. Командиры части, с которыми удалось связаться вдове, сообщили, что тела из этой больницы уже вывезены. У украинских похоронных компаний и уполномоченных организаций не оказалось никакой информации на этот счет. Как посетовала Товар, власти Украины не оказывают "никакой поддержки, информации, чтобы найти дорогих нам людей". В аналогичной ситуации оказались еще три семьи, чьи родные погибли вместе с Гамбоа. "Мы в процессе, пытаемся понять, с кем мы можем связаться на Украине, куда мы могли бы подать иск", - сказала Товар.
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наемники, украина
Спецоперация на Украине, НАЕМНИКИ, УКРАИНА
06:29 23.08.2024 (обновлено: 06:41 23.08.2024)
 
Семьи погибших наемников из Колумбии могут подать иск против Украины

Вдова Товар: семьи погибших наемников из Колумбии могут подать иск против Киева

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Семьи погибших на Украине наемников из Колумбии могут подать иск против Киева в связи с пропажей тел родных. Об рассказала РИА Новости вдова Уильяма Гамбоа Ольга Товар.
Ее супруг Гамбоа воевал в качестве наемника в составе Вооруженных сил Украины на Донбассе. О гибели супруга Товар сообщили его сослуживцев 19 февраля нынешнего года.
Товар сообщила, что не знает, где находится тело супруга. Оно было доставлено с поля боя в больницу. Командиры части, с которыми удалось связаться вдове, сообщили, что тела из этой больницы уже вывезены. У украинских похоронных компаний и уполномоченных организаций не оказалось никакой информации на этот счет.
Как посетовала Товар, власти Украины не оказывают "никакой поддержки, информации, чтобы найти дорогих нам людей".
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В аналогичной ситуации оказались еще три семьи, чьи родные погибли вместе с Гамбоа.
"Мы в процессе, пытаемся понять, с кем мы можем связаться на Украине, куда мы могли бы подать иск", - сказала Товар.
 
Спецоперация на УкраинеНАЕМНИКИУКРАИНА
 
 
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