https://1prime.ru/20240823/svo-851074248.html

Семьи погибших наемников из Колумбии могут подать иск против Украины

Семьи погибших наемников из Колумбии могут подать иск против Украины - 23.08.2024, ПРАЙМ

Семьи погибших наемников из Колумбии могут подать иск против Украины

Семьи погибших на Украине наемников из Колумбии могут подать иск против Киева в связи с пропажей тел родных. Об рассказала РИА Новости вдова Уильяма Гамбоа... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T06:29+0300

2024-08-23T06:29+0300

2024-08-23T06:41+0300

спецоперация на украине

наемники

украина

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Семьи погибших на Украине наемников из Колумбии могут подать иск против Киева в связи с пропажей тел родных. Об рассказала РИА Новости вдова Уильяма Гамбоа Ольга Товар. Ее супруг Гамбоа воевал в качестве наемника в составе Вооруженных сил Украины на Донбассе. О гибели супруга Товар сообщили его сослуживцев 19 февраля нынешнего года. Товар сообщила, что не знает, где находится тело супруга. Оно было доставлено с поля боя в больницу. Командиры части, с которыми удалось связаться вдове, сообщили, что тела из этой больницы уже вывезены. У украинских похоронных компаний и уполномоченных организаций не оказалось никакой информации на этот счет. Как посетовала Товар, власти Украины не оказывают "никакой поддержки, информации, чтобы найти дорогих нам людей". В аналогичной ситуации оказались еще три семьи, чьи родные погибли вместе с Гамбоа. "Мы в процессе, пытаемся понять, с кем мы можем связаться на Украине, куда мы могли бы подать иск", - сказала Товар.

https://1prime.ru/20240810/naemniki-850795360.html

украина

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наемники, украина