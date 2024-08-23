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Семьи погибших наемников из Колумбии могут подать иск против Украины
Семьи погибших наемников из Колумбии могут подать иск против Украины - 23.08.2024, ПРАЙМ
Семьи погибших наемников из Колумбии могут подать иск против Украины
Семьи погибших на Украине наемников из Колумбии могут подать иск против Киева в связи с пропажей тел родных. Об рассказала РИА Новости вдова Уильяма Гамбоа... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T06:29+0300
2024-08-23T06:29+0300
2024-08-23T06:41+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Семьи погибших на Украине наемников из Колумбии могут подать иск против Киева в связи с пропажей тел родных. Об рассказала РИА Новости вдова Уильяма Гамбоа Ольга Товар. Ее супруг Гамбоа воевал в качестве наемника в составе Вооруженных сил Украины на Донбассе. О гибели супруга Товар сообщили его сослуживцев 19 февраля нынешнего года. Товар сообщила, что не знает, где находится тело супруга. Оно было доставлено с поля боя в больницу. Командиры части, с которыми удалось связаться вдове, сообщили, что тела из этой больницы уже вывезены. У украинских похоронных компаний и уполномоченных организаций не оказалось никакой информации на этот счет. Как посетовала Товар, власти Украины не оказывают "никакой поддержки, информации, чтобы найти дорогих нам людей". В аналогичной ситуации оказались еще три семьи, чьи родные погибли вместе с Гамбоа. "Мы в процессе, пытаемся понять, с кем мы можем связаться на Украине, куда мы могли бы подать иск", - сказала Товар.
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наемники, украина
Спецоперация на Украине, НАЕМНИКИ, УКРАИНА
Семьи погибших наемников из Колумбии могут подать иск против Украины
Вдова Товар: семьи погибших наемников из Колумбии могут подать иск против Киева
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Семьи погибших на Украине наемников из Колумбии могут подать иск против Киева в связи с пропажей тел родных. Об рассказала РИА Новости вдова Уильяма Гамбоа Ольга Товар.
Ее супруг Гамбоа воевал в качестве наемника в составе Вооруженных сил Украины на Донбассе. О гибели супруга Товар сообщили его сослуживцев 19 февраля нынешнего года.
Товар сообщила, что не знает, где находится тело супруга. Оно было доставлено с поля боя в больницу. Командиры части, с которыми удалось связаться вдове, сообщили, что тела из этой больницы уже вывезены. У украинских похоронных компаний и уполномоченных организаций не оказалось никакой информации на этот счет.
Как посетовала Товар, власти Украины не оказывают "никакой поддержки, информации, чтобы найти дорогих нам людей".
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В аналогичной ситуации оказались еще три семьи, чьи родные погибли вместе с Гамбоа.
"Мы в процессе, пытаемся понять, с кем мы можем связаться на Украине, куда мы могли бы подать иск", - сказала Товар.