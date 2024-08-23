https://1prime.ru/20240823/svo-851075570.html

На Западе раскрыли "план" Зеленского после атаки на Курскую область

На Западе раскрыли "план" Зеленского после атаки на Курскую область - 23.08.2024, ПРАЙМ

На Западе раскрыли "план" Зеленского после атаки на Курскую область

Операцией в Курской области Владимир Зеленский прикрывает вывод подразделений Вооруженных сил Украины из Донбасса. Такую версию изложил в своем блоге на YouTube | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T08:38+0300

2024-08-23T08:38+0300

2024-08-23T08:59+0300

спецоперация на украине

всу

курская область

донбасс

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МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. Операцией в Курской области Владимир Зеленский прикрывает вывод подразделений Вооруженных сил Украины из Донбасса. Такую версию изложил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис.По его мнению, "перебросив часть своих лучших сил из Донбасса в Сумы и Сумскую область, они (украинцы — прим. ред.) могут использовать атаку на Курскую область как прикрытие для вывода всех своих войск (из Донбасса. — прим. ред.)"Как считает Меркурис, украинские власти боятся себя окончательно скомпрометировать и не могут прямо заявить, что Вооруженные силы Украины необходимо срочным образом выводить из Донбасса, где они терпят поражение.

https://1prime.ru/20240822/ukraina-851071904.html

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всу, курская область, донбасс