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На Западе раскрыли "план" Зеленского после атаки на Курскую область - 23.08.2024, ПРАЙМ
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На Западе раскрыли "план" Зеленского после атаки на Курскую область
На Западе раскрыли "план" Зеленского после атаки на Курскую область - 23.08.2024, ПРАЙМ
На Западе раскрыли "план" Зеленского после атаки на Курскую область
Операцией в Курской области Владимир Зеленский прикрывает вывод подразделений Вооруженных сил Украины из Донбасса. Такую версию изложил в своем блоге на YouTube | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T08:38+0300
2024-08-23T08:59+0300
спецоперация на украине
всу
курская область
донбасс
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МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. Операцией в Курской области Владимир Зеленский прикрывает вывод подразделений Вооруженных сил Украины из Донбасса. Такую версию изложил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис.По его мнению, "перебросив часть своих лучших сил из Донбасса в Сумы и Сумскую область, они (украинцы — прим. ред.) могут использовать атаку на Курскую область как прикрытие для вывода всех своих войск (из Донбасса. — прим. ред.)"Как считает Меркурис, украинские власти боятся себя окончательно скомпрометировать и не могут прямо заявить, что Вооруженные силы Украины необходимо срочным образом выводить из Донбасса, где они терпят поражение.
https://1prime.ru/20240822/ukraina-851071904.html
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всу, курская область, донбасс
Спецоперация на Украине, ВСУ, Курская область, ДОНБАСС
08:38 23.08.2024 (обновлено: 08:59 23.08.2024)
 
На Западе раскрыли "план" Зеленского после атаки на Курскую область

Меркурис: Зеленский атакует Курскую область, чтобы прикрыть отход ВСУ из ДНР

© Unsplash/EugeneКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Eugene
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МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. Операцией в Курской области Владимир Зеленский прикрывает вывод подразделений Вооруженных сил Украины из Донбасса. Такую версию изложил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис.
По его мнению, "перебросив часть своих лучших сил из Донбасса в Сумы и Сумскую область, они (украинцы — прим. ред.) могут использовать атаку на Курскую область как прикрытие для вывода всех своих войск (из Донбасса. — прим. ред.)"
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Как считает Меркурис, украинские власти боятся себя окончательно скомпрометировать и не могут прямо заявить, что Вооруженные силы Украины необходимо срочным образом выводить из Донбасса, где они терпят поражение.
 
Спецоперация на УкраинеВСУКурская областьДОНБАСС
 
 
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