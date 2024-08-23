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"Это финал". В США заявили о заключительной фазе конфликта на Украине - 23.08.2024, ПРАЙМ
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"Это финал". В США заявили о заключительной фазе конфликта на Украине
"Это финал". В США заявили о заключительной фазе конфликта на Украине - 23.08.2024, ПРАЙМ
"Это финал". В США заявили о заключительной фазе конфликта на Украине
После атаки на Курскую область украинский конфликт вошел в заключительную, но крайне опасную фазу. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T08:58+0300
2024-08-23T08:58+0300
спецоперация на украине
джеффри сакс
экспертное мнение
украина
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МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. После атаки на Курскую область украинский конфликт вошел в заключительную, но крайне опасную фазу. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал известный американский экономист Джеффри Сакс.Комментируя ситуацию, он заявил: "Все это демонстрирует чрезвычайно опасную эскалацию &lt;...&gt; Мы, возможно, находимся в финальной фазе войны с высокой интенсивностью".О том, что конфликт находится на финальной и вместе с тем крайне опасной стадии, как считает Сакс, говорит и активная переброска подразделений Вооруженных сил Украины, в результате которой оголяются украинские позиции на Донбассе, и политический кризис в Соединенных Штатах.При этом экономист почеркнул, что сегодня в США сложилась такая ситуация, "что мы не слышим ничего честного и разумного от нашего руководства, не знаем, что происходит".
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джеффри сакс, экспертное мнение, украина
Спецоперация на Украине, Джеффри Сакс, экспертное мнение, УКРАИНА
08:58 23.08.2024
 
"Это финал". В США заявили о заключительной фазе конфликта на Украине

Джеффри Сакс: после атаки на Курскую область конфликт вошел в финальную стадию

© Фото : Минобороны РФУничтожение самоходной артиллерийской установки М109 "Паладин" в Херсонской области
Уничтожение самоходной артиллерийской установки М109 Паладин в Херсонской области - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© Фото : Минобороны РФ
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МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. После атаки на Курскую область украинский конфликт вошел в заключительную, но крайне опасную фазу. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал известный американский экономист Джеффри Сакс.
Комментируя ситуацию, он заявил: "Все это демонстрирует чрезвычайно опасную эскалацию <...> Мы, возможно, находимся в финальной фазе войны с высокой интенсивностью".
О том, что конфликт находится на финальной и вместе с тем крайне опасной стадии, как считает Сакс, говорит и активная переброска подразделений Вооруженных сил Украины, в результате которой оголяются украинские позиции на Донбассе, и политический кризис в Соединенных Штатах.
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При этом экономист почеркнул, что сегодня в США сложилась такая ситуация, "что мы не слышим ничего честного и разумного от нашего руководства, не знаем, что происходит".
 
Спецоперация на УкраинеДжеффри Саксэкспертное мнениеУКРАИНА
 
 
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