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"Это финал". В США заявили о заключительной фазе конфликта на Украине
"Это финал". В США заявили о заключительной фазе конфликта на Украине - 23.08.2024, ПРАЙМ
"Это финал". В США заявили о заключительной фазе конфликта на Украине
После атаки на Курскую область украинский конфликт вошел в заключительную, но крайне опасную фазу. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T08:58+0300
2024-08-23T08:58+0300
2024-08-23T08:58+0300
спецоперация на украине
джеффри сакс
экспертное мнение
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МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. После атаки на Курскую область украинский конфликт вошел в заключительную, но крайне опасную фазу. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал известный американский экономист Джеффри Сакс.Комментируя ситуацию, он заявил: "Все это демонстрирует чрезвычайно опасную эскалацию <...> Мы, возможно, находимся в финальной фазе войны с высокой интенсивностью".О том, что конфликт находится на финальной и вместе с тем крайне опасной стадии, как считает Сакс, говорит и активная переброска подразделений Вооруженных сил Украины, в результате которой оголяются украинские позиции на Донбассе, и политический кризис в Соединенных Штатах.При этом экономист почеркнул, что сегодня в США сложилась такая ситуация, "что мы не слышим ничего честного и разумного от нашего руководства, не знаем, что происходит".
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джеффри сакс, экспертное мнение, украина
Спецоперация на Украине, Джеффри Сакс, экспертное мнение, УКРАИНА
"Это финал". В США заявили о заключительной фазе конфликта на Украине
Джеффри Сакс: после атаки на Курскую область конфликт вошел в финальную стадию
МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ.
После атаки на Курскую область украинский конфликт вошел в заключительную, но крайне опасную фазу. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom
высказал известный американский экономист Джеффри Сакс.
Комментируя ситуацию, он заявил: "Все это демонстрирует чрезвычайно опасную эскалацию <...> Мы, возможно, находимся в финальной фазе войны с высокой интенсивностью".
О том, что конфликт находится на финальной и вместе с тем крайне опасной стадии, как считает Сакс, говорит и активная переброска подразделений Вооруженных сил Украины, в результате которой оголяются украинские позиции на Донбассе, и политический кризис в Соединенных Штатах.
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При этом экономист почеркнул, что сегодня в США сложилась такая ситуация, "что мы не слышим ничего честного и разумного от нашего руководства, не знаем, что происходит".