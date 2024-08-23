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"Это финал". В США заявили о заключительной фазе конфликта на Украине

"Это финал". В США заявили о заключительной фазе конфликта на Украине - 23.08.2024, ПРАЙМ

"Это финал". В США заявили о заключительной фазе конфликта на Украине

После атаки на Курскую область украинский конфликт вошел в заключительную, но крайне опасную фазу. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T08:58+0300

2024-08-23T08:58+0300

2024-08-23T08:58+0300

спецоперация на украине

джеффри сакс

экспертное мнение

украина

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МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. После атаки на Курскую область украинский конфликт вошел в заключительную, но крайне опасную фазу. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал известный американский экономист Джеффри Сакс.Комментируя ситуацию, он заявил: "Все это демонстрирует чрезвычайно опасную эскалацию <...> Мы, возможно, находимся в финальной фазе войны с высокой интенсивностью".О том, что конфликт находится на финальной и вместе с тем крайне опасной стадии, как считает Сакс, говорит и активная переброска подразделений Вооруженных сил Украины, в результате которой оголяются украинские позиции на Донбассе, и политический кризис в Соединенных Штатах.При этом экономист почеркнул, что сегодня в США сложилась такая ситуация, "что мы не слышим ничего честного и разумного от нашего руководства, не знаем, что происходит".

https://1prime.ru/20240822/ataka-851068810.html

украина

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джеффри сакс, экспертное мнение, украина