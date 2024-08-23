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В Т-Банке пообещали "удивить потребителей"

В Т-Банке пообещали "удивить потребителей" - 23.08.2024, ПРАЙМ

В Т-Банке пообещали "удивить потребителей"

Т-Банк не планирует создавать маркетплейс в буквальном смысле, однако в ближайшее время намерен "удивить потребителей". Нововведение будет связано со сферой... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T15:48+0300

2024-08-23T15:48+0300

2024-08-23T15:48+0300

т-банк

маркетплейс

банки

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Т-Банк не планирует создавать маркетплейс в буквальном смысле, однако в ближайшее время намерен "удивить потребителей". Нововведение будет связано со сферой развития онлайн-магазинов, поделился представитель организации. Ранее "ТКС Холдинг", объявляя о новом этапе развития бренда - переименовании "Тинькофф" в Т-Банк, заявил о намерении масштабировать бизнес на международные рынки. Тогда холдинг сообщил, что бренд Т-Банк является "универсальным решением" для этой цели: в какие бы страны он ни пошел дальше, новый бренд будет узнаваем и понятен клиентам.В июле 2024 года ООО "ТКС", входящее в "ТКС Холдинг", приобрело брокера "Инвестиционные решения".

https://1prime.ru/20240823/pribyl-851084250.html

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т-банк, маркетплейс, банки, россия