https://1prime.ru/20240823/t-bank-851085849.html
В Т-Банке пообещали "удивить потребителей"
В Т-Банке пообещали "удивить потребителей" - 23.08.2024, ПРАЙМ
В Т-Банке пообещали "удивить потребителей"
Т-Банк не планирует создавать маркетплейс в буквальном смысле, однако в ближайшее время намерен "удивить потребителей". Нововведение будет связано со сферой... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T15:48+0300
2024-08-23T15:48+0300
2024-08-23T15:48+0300
т-банк
маркетплейс
банки
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Т-Банк не планирует создавать маркетплейс в буквальном смысле, однако в ближайшее время намерен "удивить потребителей". Нововведение будет связано со сферой развития онлайн-магазинов, поделился представитель организации. Ранее "ТКС Холдинг", объявляя о новом этапе развития бренда - переименовании "Тинькофф" в Т-Банк, заявил о намерении масштабировать бизнес на международные рынки. Тогда холдинг сообщил, что бренд Т-Банк является "универсальным решением" для этой цели: в какие бы страны он ни пошел дальше, новый бренд будет узнаваем и понятен клиентам.В июле 2024 года ООО "ТКС", входящее в "ТКС Холдинг", приобрело брокера "Инвестиционные решения".
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т-банк, маркетплейс, банки, россия
Т-Банк, маркетплейс, Банки, РОССИЯ
В Т-Банке пообещали "удивить потребителей"
Т-Банк планирует развитие в сфере онлайн-продаж товаров
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Т-Банк не планирует создавать маркетплейс в буквальном смысле, однако в ближайшее время намерен "удивить потребителей". Нововведение будет связано со сферой развития онлайн-магазинов, поделился представитель организации.
Ранее "ТКС Холдинг", объявляя о новом этапе развития бренда - переименовании "Тинькофф" в Т-Банк, заявил о намерении масштабировать бизнес на международные рынки. Тогда холдинг сообщил, что бренд Т-Банк является "универсальным решением" для этой цели: в какие бы страны он ни пошел дальше, новый бренд будет узнаваем и понятен клиентам.
В июле 2024 года ООО "ТКС", входящее в "ТКС Холдинг", приобрело брокера "Инвестиционные решения".
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