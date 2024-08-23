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Назван самый популярный электромобиль по числу запросов на проверку в РФ

Назван самый популярный электромобиль по числу запросов на проверку в РФ - 23.08.2024, ПРАЙМ

Назван самый популярный электромобиль по числу запросов на проверку в РФ

Эксперты Автотеки (проект Авито), сервиса онлайн-проверки истории автомобилей, проанализировали данные о запросах на проверку электрокаров в период с января по... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T15:45+0300

2024-08-23T15:45+0300

2024-08-23T15:45+0300

электрокар

авто

tesla

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Эксперты Автотеки (проект Авито), сервиса онлайн-проверки истории автомобилей, проанализировали данные о запросах на проверку электрокаров в период с января по июль 2024 года. По количеству проверок Tesla Model 3 опережает всех конкурентов, а лидером по динамике числа запросов стал Zeekr 001.По данным Автотеки, в России растет популярность электрокаров сразу нескольких марок, и Tesla в этом году продолжает удерживать лидирующие позиции – 34,3% от всех запросов в Автотеку на проверку электрокаров. Самой популярной моделью этой марки стала Model 3 с долей 15,7%, заметно обогнав Model S и Model Y с долями 7% и 6,3% соответственно.Если в период с января по июль 2023 на второй позиции уверенно держалась марка Nissan, то в аналогичный период 2024 года ее место заняла китайская Zeekr. Количество запросов на электрокары этой марки выросло почти в 22 раза и сейчас составляет 10,4% от общего числа. Самым популярным автомобилем Zeekr стала модель с лаконичным названием 001 (7,6% среди всех запросов).На третьем месте среди марок расположился Nissan, и почти все запросы этой марки приходятся на модель Nissan Leaf (9,2%). Четвертое и пятое места заняли марки Volkswagen и BMW с долями 6,8% и 5,2% соответственно."В 2024 году количество покупок отчетов по электрокарам с пробегом выросло вдвое по сравнению с таким же периодом прошлого года – авто с таким типом двигателя становятся все популярнее, о чем говорит и рост спроса более чем на 30%. Пользователи, которые заинтересованы в покупке такого авто с пробегом, могут проверить его историю с помощью Автотеки – выставлялся ли ранее на продажу и в каком состоянии, не был ли автомобиль участником ДТП, не участвовал ли в зарубежном аварийном аукционе и многое другое", — комментирует Константин Болдырев, руководитель развития бизнеса Автотеки.

https://1prime.ru/20240820/avto-850996625.html

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электрокар, авто, tesla