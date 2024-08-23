https://1prime.ru/20240823/tramp-851091867.html

В США раскрыли, на что пойдет Трамп ради прекращения конфликта на Украине

В США раскрыли, на что пойдет Трамп ради прекращения конфликта на Украине - 23.08.2024, ПРАЙМ

В США раскрыли, на что пойдет Трамп ради прекращения конфликта на Украине

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вероятнее всего заставит украинскую "верхушку" пойти на территориальные уступки ради сделки с... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T18:40+0300

2024-08-23T18:40+0300

2024-08-23T18:40+0300

спецоперация на украине

сша

украина

россия

дональд трамп

мирные переговоры

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вероятнее всего заставит украинскую "верхушку" пойти на территориальные уступки ради сделки с Москвой, считают обозреватели журнала Foreign Affairs - консультант департамента политического планирования МИД Франции Джованна де Майо и глава парижского отделения аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" Селия Белин."Трамп неоднократно говорил, что он попытается заключить сделку с российским президентом Владимиром Путиным", - подчеркивают эксперты. Они также убеждены, что сделка будет предполагать уступки со стороны Киева.Европейские лидеры уже выражали свою обеспокоенность потенциальным изменением курса внешней политики США, о котором экс-президент регулярно говорит.

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сша

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сша, украина, россия, дональд трамп, мирные переговоры