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В США раскрыли, на что пойдет Трамп ради прекращения конфликта на Украине - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240823/tramp-851091867.html
В США раскрыли, на что пойдет Трамп ради прекращения конфликта на Украине
В США раскрыли, на что пойдет Трамп ради прекращения конфликта на Украине - 23.08.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли, на что пойдет Трамп ради прекращения конфликта на Украине
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вероятнее всего заставит украинскую "верхушку" пойти на территориальные уступки ради сделки с... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T18:40+0300
2024-08-23T18:40+0300
спецоперация на украине
сша
украина
россия
дональд трамп
мирные переговоры
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вероятнее всего заставит украинскую "верхушку" пойти на территориальные уступки ради сделки с Москвой, считают обозреватели журнала Foreign Affairs - консультант департамента политического планирования МИД Франции Джованна де Майо и глава парижского отделения аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" Селия Белин."Трамп неоднократно говорил, что он попытается заключить сделку с российским президентом Владимиром Путиным", - подчеркивают эксперты. Они также убеждены, что сделка будет предполагать уступки со стороны Киева.Европейские лидеры уже выражали свою обеспокоенность потенциальным изменением курса внешней политики США, о котором экс-президент регулярно говорит.
https://1prime.ru/20240823/kontrol-851087074.html
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сша, украина, россия, дональд трамп, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, РОССИЯ, Дональд Трамп, мирные переговоры
18:40 23.08.2024
 
В США раскрыли, на что пойдет Трамп ради прекращения конфликта на Украине

Foreign Affairs: Трамп в случае избрания заставит Киев уступить территории

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вероятнее всего заставит украинскую "верхушку" пойти на территориальные уступки ради сделки с Москвой, считают обозреватели журнала Foreign Affairs - консультант департамента политического планирования МИД Франции Джованна де Майо и глава парижского отделения аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" Селия Белин.
"Трамп неоднократно говорил, что он попытается заключить сделку с российским президентом Владимиром Путиным", - подчеркивают эксперты. Они также убеждены, что сделка будет предполагать уступки со стороны Киева.
Европейские лидеры уже выражали свою обеспокоенность потенциальным изменением курса внешней политики США, о котором экс-президент регулярно говорит.
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Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАРОССИЯДональд Трампмирные переговоры
 
 
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