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В США раскрыли, на что пойдет Трамп ради прекращения конфликта на Украине
В США раскрыли, на что пойдет Трамп ради прекращения конфликта на Украине - 23.08.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли, на что пойдет Трамп ради прекращения конфликта на Украине
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вероятнее всего заставит украинскую "верхушку" пойти на территориальные уступки ради сделки с... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T18:40+0300
2024-08-23T18:40+0300
2024-08-23T18:40+0300
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вероятнее всего заставит украинскую "верхушку" пойти на территориальные уступки ради сделки с Москвой, считают обозреватели журнала Foreign Affairs - консультант департамента политического планирования МИД Франции Джованна де Майо и глава парижского отделения аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" Селия Белин."Трамп неоднократно говорил, что он попытается заключить сделку с российским президентом Владимиром Путиным", - подчеркивают эксперты. Они также убеждены, что сделка будет предполагать уступки со стороны Киева.Европейские лидеры уже выражали свою обеспокоенность потенциальным изменением курса внешней политики США, о котором экс-президент регулярно говорит.
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сша, украина, россия, дональд трамп, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, РОССИЯ, Дональд Трамп, мирные переговоры
В США раскрыли, на что пойдет Трамп ради прекращения конфликта на Украине
Foreign Affairs: Трамп в случае избрания заставит Киев уступить территории
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вероятнее всего заставит украинскую "верхушку" пойти на территориальные уступки ради сделки с Москвой, считают обозреватели журнала Foreign Affairs - консультант департамента политического планирования МИД Франции Джованна де Майо и глава парижского отделения аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" Селия Белин.
"Трамп неоднократно говорил, что он попытается заключить сделку с российским президентом Владимиром Путиным", - подчеркивают эксперты. Они также убеждены, что сделка будет предполагать уступки со стороны Киева.
Европейские лидеры уже выражали свою обеспокоенность потенциальным изменением курса внешней политики США, о котором экс-президент регулярно говорит.
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