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"Это армагеддон". Украинский дипломат забил тревогу из-за решения Германии - 23.08.2024, ПРАЙМ
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"Это армагеддон". Украинский дипломат забил тревогу из-за решения Германии
"Это армагеддон". Украинский дипломат забил тревогу из-за решения Германии - 23.08.2024, ПРАЙМ
"Это армагеддон". Украинский дипломат забил тревогу из-за решения Германии
Ограничение финансирования киевского режима со стороны Германии может повлечь разрушительные последствия для Украины, считает украинский посол в Бразилии Андрей | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T23:30+0300
2024-08-23T23:30+0300
спецоперация на украине
германия
украина
военная помощь украине
андрей мельник
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Ограничение финансирования киевского режима со стороны Германии может повлечь разрушительные последствия для Украины, считает украинский посол в Бразилии Андрей Мельник. Ранее он выполнял ту же миссию в ФРГ."Решение федерального правительства прекратить финансирование поставок оружия Украине из бюджета и заменить его сомнительными кредитами из замороженных российских активов — это армагеддон с разрушительными последствиями для Киева", — подчеркнул Мельник в социальной сети X.Мельник известен своими скандальными высказываниями в том числе о политиках. Так, в 2022 году он назвал действующего канцлера ФРГ "обиженной ливерной колбасой". Он также неоднократно высказывался о Степане Бандере.Ранее немецкие СМИ заявили о том, что Берлин вынужденно уменьшит военную помощь ВСУ из-за изменения структуры государственного бюджета страны.
https://1prime.ru/20240823/pokushenie-851093075.html
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германия, украина, военная помощь украине, андрей мельник
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, военная помощь Украине, Андрей Мельник
23:30 23.08.2024
 
"Это армагеддон". Украинский дипломат забил тревогу из-за решения Германии

Мельник: сокращение поддержки Украины со стороны ФРГ разрушительно для Киева

© Фото : Unsplash/Ahmed ZalabanyФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© Фото : Unsplash/Ahmed Zalabany
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Ограничение финансирования киевского режима со стороны Германии может повлечь разрушительные последствия для Украины, считает украинский посол в Бразилии Андрей Мельник. Ранее он выполнял ту же миссию в ФРГ.
"Решение федерального правительства прекратить финансирование поставок оружия Украине из бюджета и заменить его сомнительными кредитами из замороженных российских активов — это армагеддон с разрушительными последствиями для Киева", — подчеркнул Мельник в социальной сети X.
Мельник известен своими скандальными высказываниями в том числе о политиках. Так, в 2022 году он назвал действующего канцлера ФРГ "обиженной ливерной колбасой". Он также неоднократно высказывался о Степане Бандере.
Ранее немецкие СМИ заявили о том, что Берлин вынужденно уменьшит военную помощь ВСУ из-за изменения структуры государственного бюджета страны.
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Спецоперация на УкраинеГЕРМАНИЯУКРАИНАвоенная помощь УкраинеАндрей Мельник
 
 
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