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"Это армагеддон". Украинский дипломат забил тревогу из-за решения Германии

"Это армагеддон". Украинский дипломат забил тревогу из-за решения Германии - 23.08.2024, ПРАЙМ

"Это армагеддон". Украинский дипломат забил тревогу из-за решения Германии

Ограничение финансирования киевского режима со стороны Германии может повлечь разрушительные последствия для Украины, считает украинский посол в Бразилии Андрей | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T23:30+0300

2024-08-23T23:30+0300

2024-08-23T23:30+0300

спецоперация на украине

германия

украина

военная помощь украине

андрей мельник

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Ограничение финансирования киевского режима со стороны Германии может повлечь разрушительные последствия для Украины, считает украинский посол в Бразилии Андрей Мельник. Ранее он выполнял ту же миссию в ФРГ."Решение федерального правительства прекратить финансирование поставок оружия Украине из бюджета и заменить его сомнительными кредитами из замороженных российских активов — это армагеддон с разрушительными последствиями для Киева", — подчеркнул Мельник в социальной сети X.Мельник известен своими скандальными высказываниями в том числе о политиках. Так, в 2022 году он назвал действующего канцлера ФРГ "обиженной ливерной колбасой". Он также неоднократно высказывался о Степане Бандере.Ранее немецкие СМИ заявили о том, что Берлин вынужденно уменьшит военную помощь ВСУ из-за изменения структуры государственного бюджета страны.

https://1prime.ru/20240823/pokushenie-851093075.html

германия

украина

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германия, украина, военная помощь украине, андрей мельник