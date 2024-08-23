https://1prime.ru/20240823/ukraina-851094247.html
"Это армагеддон". Украинский дипломат забил тревогу из-за решения Германии
"Это армагеддон". Украинский дипломат забил тревогу из-за решения Германии - 23.08.2024, ПРАЙМ
"Это армагеддон". Украинский дипломат забил тревогу из-за решения Германии
Ограничение финансирования киевского режима со стороны Германии может повлечь разрушительные последствия для Украины, считает украинский посол в Бразилии Андрей | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T23:30+0300
2024-08-23T23:30+0300
2024-08-23T23:30+0300
спецоперация на украине
германия
украина
военная помощь украине
андрей мельник
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/29/842192913_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_243ef41483e6c5c8b6389c9e458dfa11.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Ограничение финансирования киевского режима со стороны Германии может повлечь разрушительные последствия для Украины, считает украинский посол в Бразилии Андрей Мельник. Ранее он выполнял ту же миссию в ФРГ."Решение федерального правительства прекратить финансирование поставок оружия Украине из бюджета и заменить его сомнительными кредитами из замороженных российских активов — это армагеддон с разрушительными последствиями для Киева", — подчеркнул Мельник в социальной сети X.Мельник известен своими скандальными высказываниями в том числе о политиках. Так, в 2022 году он назвал действующего канцлера ФРГ "обиженной ливерной колбасой". Он также неоднократно высказывался о Степане Бандере.Ранее немецкие СМИ заявили о том, что Берлин вынужденно уменьшит военную помощь ВСУ из-за изменения структуры государственного бюджета страны.
https://1prime.ru/20240823/pokushenie-851093075.html
германия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/29/842192913_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_5561c4ef51000760912924eb39a54aff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, украина, военная помощь украине, андрей мельник
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, военная помощь Украине, Андрей Мельник
"Это армагеддон". Украинский дипломат забил тревогу из-за решения Германии
Мельник: сокращение поддержки Украины со стороны ФРГ разрушительно для Киева
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Ограничение финансирования киевского режима со стороны Германии может повлечь разрушительные последствия для Украины, считает украинский посол в Бразилии Андрей Мельник. Ранее он выполнял ту же миссию в ФРГ.
"Решение федерального правительства прекратить финансирование поставок оружия Украине из бюджета и заменить его сомнительными кредитами из замороженных российских активов — это армагеддон с разрушительными последствиями для Киева", — подчеркнул Мельник в социальной сети X
.
Мельник известен своими скандальными высказываниями в том числе о политиках. Так, в 2022 году он назвал действующего канцлера ФРГ "обиженной ливерной колбасой". Он также неоднократно высказывался о Степане Бандере.
Ранее немецкие СМИ заявили о том, что Берлин вынужденно уменьшит военную помощь ВСУ из-за изменения структуры государственного бюджета страны.
Стали известны скандальные подробности о покушении на Трампа