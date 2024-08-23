https://1prime.ru/20240823/vsu-851080821.html

Офицер ВСУ одной фразой описал цель Киева в Курской области

Офицер ВСУ одной фразой описал цель Киева в Курской области - 23.08.2024, ПРАЙМ

Офицер ВСУ одной фразой описал цель Киева в Курской области

Нападение на Курскую область было организовано, чтобы удивить западных союзников и отвлечь внимание от многочисленных провалов. Об этом в беседе с украинским... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T12:28+0300

2024-08-23T12:28+0300

2024-08-23T12:28+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Нападение на Курскую область было организовано, чтобы удивить западных союзников и отвлечь внимание от многочисленных провалов. Об этом в беседе с украинским политологом Юрием Романенко заявил офицер ВСУ Дмитрий Глущенко."Нужно отчебучить, чтобы все офигели", — так описал военный поставленную киевским режимом задачу в Курской области.Главной мотивацией для этой операции стали сложности с энергетикой на Украине, плохие отношения с партнерами из-за коррупции и задержками в помощи, а также "провал в лайках", который офицер назвал одной из самых серьезных проблем.По словам Глущенко, он сомневается в том, что эта операция имеет стратегическую цель, поскольку нет четких и ясных целей.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.

https://1prime.ru/20240823/vsu-851076022.html

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