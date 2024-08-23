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"Ни одного шанса". В США высказались об операции ВСУ в Курской области - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Ни одного шанса". В США высказались об операции ВСУ в Курской области
"Ни одного шанса". В США высказались об операции ВСУ в Курской области - 23.08.2024, ПРАЙМ
"Ни одного шанса". В США высказались об операции ВСУ в Курской области
Повторное вторжение украинских военных на российские приграничные территории обречено на провал. Киевский режим больше не сможет застать Москву врасплох,... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T23:00+0300
2024-08-23T23:00+0300
спецоперация на украине
всу
приграничные территории
россия
украина
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Повторное вторжение украинских военных на российские приграничные территории обречено на провал. Киевский режим больше не сможет застать Москву врасплох, считает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он рассказал норвежскому профессору Гленну Дизену."Я думаю, что Россия зачистит и уничтожит все, что осталось от украинских войск в Курской области. И я уверен, что россияне начнут вести постоянное наблюдение вдоль всей своей границы, поэтому не рассчитываю, что что-то подобное может повториться", — подчеркнул экс-советник.Он также убежден, что атака ВСУ была очень опрометчивым шагом, который принес Киеву лишь негативные последствия. Макгрегор заявил, что эта операция изначально не имела шансов на успех и поспособствовала только потере ценных кадров и военных ресурсов.
https://1prime.ru/20240823/kontrol-851087074.html
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всу, приграничные территории, россия, украина
Спецоперация на Украине, ВСУ, приграничные территории, РОССИЯ, УКРАИНА
23:00 23.08.2024
 
"Ни одного шанса". В США высказались об операции ВСУ в Курской области

Макгрегор: ВСУ больше не смогут вторгнуться на территорию России

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Повторное вторжение украинских военных на российские приграничные территории обречено на провал. Киевский режим больше не сможет застать Москву врасплох, считает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он рассказал норвежскому профессору Гленну Дизену.
"Я думаю, что Россия зачистит и уничтожит все, что осталось от украинских войск в Курской области. И я уверен, что россияне начнут вести постоянное наблюдение вдоль всей своей границы, поэтому не рассчитываю, что что-то подобное может повториться", — подчеркнул экс-советник.
Он также убежден, что атака ВСУ была очень опрометчивым шагом, который принес Киеву лишь негативные последствия. Макгрегор заявил, что эта операция изначально не имела шансов на успех и поспособствовала только потере ценных кадров и военных ресурсов.
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Спецоперация на УкраинеВСУприграничные территорииРОССИЯУКРАИНА
 
 
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