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"Ни одного шанса". В США высказались об операции ВСУ в Курской области

"Ни одного шанса". В США высказались об операции ВСУ в Курской области - 23.08.2024, ПРАЙМ

"Ни одного шанса". В США высказались об операции ВСУ в Курской области

Повторное вторжение украинских военных на российские приграничные территории обречено на провал. Киевский режим больше не сможет застать Москву врасплох,... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T23:00+0300

2024-08-23T23:00+0300

2024-08-23T23:00+0300

спецоперация на украине

всу

приграничные территории

россия

украина

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Повторное вторжение украинских военных на российские приграничные территории обречено на провал. Киевский режим больше не сможет застать Москву врасплох, считает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он рассказал норвежскому профессору Гленну Дизену."Я думаю, что Россия зачистит и уничтожит все, что осталось от украинских войск в Курской области. И я уверен, что россияне начнут вести постоянное наблюдение вдоль всей своей границы, поэтому не рассчитываю, что что-то подобное может повториться", — подчеркнул экс-советник.Он также убежден, что атака ВСУ была очень опрометчивым шагом, который принес Киеву лишь негативные последствия. Макгрегор заявил, что эта операция изначально не имела шансов на успех и поспособствовала только потере ценных кадров и военных ресурсов.

https://1prime.ru/20240823/kontrol-851087074.html

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всу, приграничные территории, россия, украина