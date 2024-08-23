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Медведев назвал обороноспособность первоочередной задачей для бюджета
Медведев назвал обороноспособность первоочередной задачей для бюджета - 23.08.2024, ПРАЙМ
Медведев назвал обороноспособность первоочередной задачей для бюджета
Обеспечение обороноспособности и безопасности государства - приоритет для главного финансового документа страны, заявил председатель "Единой России" Дмитрий... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T15:51+0300
2024-08-23T15:51+0300
2024-08-23T15:53+0300
россия
бюджет
дмитрий медведев
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Обеспечение обороноспособности и безопасности государства - приоритет для главного финансового документа страны, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии. "Он готовится в непростых условиях. Эти условия с каждым годом, к сожалению, из-за событий, которые существуют, не становятся легче. Однако первоочередная задача - обеспечить сегодня обороноспособность и безопасность нашего государства, включая социальные гарантии военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, членам их семей", - перечислил Медведев.Днем ранее Владимир Путин на заседании по ситуации в приграничных районах поддержал идею о финансировании территориальной обороны в Брянской области за счет федерального бюджета.
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россия, бюджет, дмитрий медведев
РОССИЯ, бюджет, Дмитрий Медведев
Медведев назвал обороноспособность первоочередной задачей для бюджета
Медведев: обороноспособность РФ - первоочередная задача при работе над бюджетом
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Обеспечение обороноспособности и безопасности государства - приоритет для главного финансового документа страны, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии.
"Он готовится в непростых условиях. Эти условия с каждым годом, к сожалению, из-за событий, которые существуют, не становятся легче. Однако первоочередная задача - обеспечить сегодня обороноспособность и безопасность нашего государства, включая социальные гарантии военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, членам их семей", - перечислил Медведев.
Днем ранее Владимир Путин на заседании по ситуации в приграничных районах поддержал
идею о финансировании территориальной обороны в Брянской области за счет федерального бюджета.
Путин поддержал идею финансировать тероборону Брянской области из бюджета