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Названы китайские авто, которыми больше всего довольны покупатели в России

Названы китайские авто, которыми больше всего довольны покупатели в России - 24.08.2024, ПРАЙМ

Названы китайские авто, которыми больше всего довольны покупатели в России

Автомобильный бренд Geely занял первое место в рейтинге с индексом повторных покупок с почти 95% желающих приобрести авто этой марки вновь, сообщает портал... | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T17:02+0300

2024-08-24T17:02+0300

2024-08-24T17:02+0300

россия

авто

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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Автомобильный бренд Geely занял первое место в рейтинге с индексом повторных покупок с почти 95% желающих приобрести авто этой марки вновь, сообщает портал Autonews.ru со ссылкой на данные "Автостата".Отмечается, что на российском авторынке китайский бренд предлагает восемь моделей автомобилей, среди которых самым доступным является седан Emgrand, а самым дорогим - кроссовер Monjaro.Согласно исследованию, на втором месте оказался Changan с показателем 91,6%. В модельном ряду Changan имеется 14 автомобилей, седан Alsvin является самой доступной моделью, а гибридный кроссовер UNI-K iDD - самой дорогой.Китайский премиальный бренд Exeed занял третье место с показателем 91,2%. Самым доступным кроссовером этой марки является LX, а самой дорогой - VX. Кроме того, в рейтинге присутствуют концерны Omoda и Voyah с показателями повторных покупок 88% и 86% соответственно.

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россия, авто