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Названы китайские авто, которыми больше всего довольны покупатели в России - 24.08.2024, ПРАЙМ
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Названы китайские авто, которыми больше всего довольны покупатели в России
Названы китайские авто, которыми больше всего довольны покупатели в России - 24.08.2024, ПРАЙМ
Названы китайские авто, которыми больше всего довольны покупатели в России
Автомобильный бренд Geely занял первое место в рейтинге с индексом повторных покупок с почти 95% желающих приобрести авто этой марки вновь, сообщает портал... | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T17:02+0300
2024-08-24T17:02+0300
россия
авто
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Автомобильный бренд Geely занял первое место в рейтинге с индексом повторных покупок с почти 95% желающих приобрести авто этой марки вновь, сообщает портал Autonews.ru со ссылкой на данные "Автостата".Отмечается, что на российском авторынке китайский бренд предлагает восемь моделей автомобилей, среди которых самым доступным является седан Emgrand, а самым дорогим - кроссовер Monjaro.Согласно исследованию, на втором месте оказался Changan с показателем 91,6%. В модельном ряду Changan имеется 14 автомобилей, седан Alsvin является самой доступной моделью, а гибридный кроссовер UNI-K iDD - самой дорогой.Китайский премиальный бренд Exeed занял третье место с показателем 91,2%. Самым доступным кроссовером этой марки является LX, а самой дорогой - VX. Кроме того, в рейтинге присутствуют концерны Omoda и Voyah с показателями повторных покупок 88% и 86% соответственно.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
17:02 24.08.2024
 
Названы китайские авто, которыми больше всего довольны покупатели в России

"Автостат": 95% владельцев Geely хотят снова купить автомобиль этой марки

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Автомобильный бренд Geely занял первое место в рейтинге с индексом повторных покупок с почти 95% желающих приобрести авто этой марки вновь, сообщает портал Autonews.ru со ссылкой на данные "Автостата".
Отмечается, что на российском авторынке китайский бренд предлагает восемь моделей автомобилей, среди которых самым доступным является седан Emgrand, а самым дорогим - кроссовер Monjaro.
Согласно исследованию, на втором месте оказался Changan с показателем 91,6%. В модельном ряду Changan имеется 14 автомобилей, седан Alsvin является самой доступной моделью, а гибридный кроссовер UNI-K iDD - самой дорогой.
Китайский премиальный бренд Exeed занял третье место с показателем 91,2%. Самым доступным кроссовером этой марки является LX, а самой дорогой - VX. Кроме того, в рейтинге присутствуют концерны Omoda и Voyah с показателями повторных покупок 88% и 86% соответственно.
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
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