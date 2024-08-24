https://1prime.ru/20240824/duda-851103698.html

Дуда: польские танки участвуют в нападении ВСУ на Курскую область

Дуда: польские танки участвуют в нападении ВСУ на Курскую область - 24.08.2024, ПРАЙМ

Дуда: польские танки участвуют в нападении ВСУ на Курскую область

Польский президент Анджей Дуда признал тот факт, что предоставленные его страной Украине танки принимают участие во вторжении украинских сил в Курскую область... | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T20:13+0300

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ВАРШАВА, 24 авг - ПРАЙМ. Польский президент Анджей Дуда признал тот факт, что предоставленные его страной Украине танки принимают участие во вторжении украинских сил в Курскую область России. Дуда в субботу прибыл на Украину с неанонсированным визитом. Польский лидер участвует в торжествах по поводу Дня независимости этой страны. После встречи с Владимиром Зеленским польский президент заявил, что "переданные более года назад из Польши танки PT-91 Twardy сегодня на полях битвы защищают Украину, сражаются в районе Курска". Трансляцию выступления Дуды осуществляло Польское телевидение. Дуда дал обещание продолжить военную и политическую поддержку Киева в его "стремлении вступить в НАТО и ЕС". Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что нападение вооруженных сил Украины на российскую Курскую область осуществляется при всеобъемлющей поддержке Запада, который санкционировал эту операцию. Украинские военные подразделения в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, продвижение ВСУ было остановлено, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу. Как сообщило 24 августа Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли свыше 5500 человек, 71 танк и 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня. Президент РФВладимир Путин заявлял, что киевский режим осуществил провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава российского государства заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, которые стоят перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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