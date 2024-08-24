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"Единственный способ". СМИ раскрыли план спасения Украины от катастрофы
"Единственный способ". СМИ раскрыли план спасения Украины от катастрофы - 24.08.2024, ПРАЙМ
"Единственный способ". СМИ раскрыли план спасения Украины от катастрофы
Предотвратить демографическую катастрофу на Украине может только капитуляция по российской "формуле мира". Такое мнение в материале для издания InfoBRICS... | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T12:05+0300
2024-08-24T12:05+0300
2024-08-24T12:05+0300
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МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. Предотвратить демографическую катастрофу на Украине может только капитуляция по российской "формуле мира". Такое мнение в материале для издания InfoBRICS высказал аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.По его утверждению, существует один единственный способ избежать демографической катастрофы на Украине: "Быстрая капитуляция по российской "формуле мира" и прекращение связей с НАТО".В то же время аналитик почеркнул, что продолжение вооруженного конфликта в значительной степени усугубит демографическую проблему в стране, ведь все больше граждан Украины убегают за границу, боясь оказаться в рядах ВСУ на передовой, а потери личного состава Вооруженных сил Украины на фронте неуклонно увеличиваются.
https://1prime.ru/20240823/pomosch-851092558.html
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украина, демография
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, демография
"Единственный способ". СМИ раскрыли план спасения Украины от катастрофы
InfoBRICS: Украину от демографической катастрофы спасет только капитуляция
МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ.
Предотвратить демографическую катастрофу на Украине может только капитуляция по российской "формуле мира". Такое мнение в материале для издания InfoBRICS
высказал аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.
По его утверждению, существует один единственный способ избежать демографической катастрофы на Украине: "Быстрая капитуляция по российской "формуле мира" и прекращение связей с НАТО".
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В то же время аналитик почеркнул, что продолжение вооруженного конфликта в значительной степени усугубит демографическую проблему в стране, ведь все больше граждан Украины убегают за границу, боясь оказаться в рядах ВСУ на передовой, а потери личного состава Вооруженных сил Украины на фронте неуклонно увеличиваются.