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"Единственный способ". СМИ раскрыли план спасения Украины от катастрофы - 24.08.2024, ПРАЙМ
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"Единственный способ". СМИ раскрыли план спасения Украины от катастрофы
"Единственный способ". СМИ раскрыли план спасения Украины от катастрофы - 24.08.2024, ПРАЙМ
"Единственный способ". СМИ раскрыли план спасения Украины от катастрофы
Предотвратить демографическую катастрофу на Украине может только капитуляция по российской "формуле мира". Такое мнение в материале для издания InfoBRICS... | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T12:05+0300
2024-08-24T12:05+0300
спецоперация на украине
украина
демография
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МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. Предотвратить демографическую катастрофу на Украине может только капитуляция по российской "формуле мира". Такое мнение в материале для издания InfoBRICS высказал аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.По его утверждению, существует один единственный способ избежать демографической катастрофы на Украине: "Быстрая капитуляция по российской "формуле мира" и прекращение связей с НАТО".В то же время аналитик почеркнул, что продолжение вооруженного конфликта в значительной степени усугубит демографическую проблему в стране, ведь все больше граждан Украины убегают за границу, боясь оказаться в рядах ВСУ на передовой, а потери личного состава Вооруженных сил Украины на фронте неуклонно увеличиваются.
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украина, демография
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, демография
12:05 24.08.2024
 
"Единственный способ". СМИ раскрыли план спасения Украины от катастрофы

InfoBRICS: Украину от демографической катастрофы спасет только капитуляция

© Фото : Unsplash/Silver RingveeКиев, Украина
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
© Фото : Unsplash/Silver Ringvee
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МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. Предотвратить демографическую катастрофу на Украине может только капитуляция по российской "формуле мира". Такое мнение в материале для издания InfoBRICS высказал аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.
По его утверждению, существует один единственный способ избежать демографической катастрофы на Украине: "Быстрая капитуляция по российской "формуле мира" и прекращение связей с НАТО".
Украина - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
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В то же время аналитик почеркнул, что продолжение вооруженного конфликта в значительной степени усугубит демографическую проблему в стране, ведь все больше граждан Украины убегают за границу, боясь оказаться в рядах ВСУ на передовой, а потери личного состава Вооруженных сил Украины на фронте неуклонно увеличиваются.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАдемография
 
 
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