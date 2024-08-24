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Власти назвали число жителей Курской области, пострадавших от нападения ВСУ - 24.08.2024, ПРАЙМ
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Власти назвали число жителей Курской области, пострадавших от нападения ВСУ
Власти назвали число жителей Курской области, пострадавших от нападения ВСУ - 24.08.2024, ПРАЙМ
Власти назвали число жителей Курской области, пострадавших от нападения ВСУ
От нападения украинских войск начиная с 6 августа пострадали более 200 жителей Курской области, сообщила пресс-служба правительства региона. | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T21:17+0300
2024-08-24T21:17+0300
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БЕЛГОРОД, 24 авг - ПРАЙМ. От нападения украинских войск начиная с 6 августа пострадали более 200 жителей Курской области, сообщила пресс-служба правительства региона. За медицинской помощью обратился 201 человек, в том числе 10 детей. При этом в стационарах проходят лечение 77 пострадавших.На 22 августа, по данным правительства региона, в больницах на лечении находилось 99 человек. В 5.30 утра 6 августа украинские войска перешли в наступление, чтобы захватить территории в Курской области, их продвижение остановили, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Генерал подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. 24 августа Минобороны РФ сообщило, что ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли свыше 5,5 тысячи человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО. Как заявлял президент Владимир Путин, киевский режим предпринял провокацию. ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Президент подчеркнул, что противник получит достойный ответ, при этом все стоящие перед РФ цели будут достигнуты. Для обеспечения безопасность граждан в Курской, а также Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
21:17 24.08.2024
 
Власти назвали число жителей Курской области, пострадавших от нападения ВСУ

От нападения ВСУ с 6 августа пострадали более 200 жителей Курской области

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 24 авг - ПРАЙМ. От нападения украинских войск начиная с 6 августа пострадали более 200 жителей Курской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
За медицинской помощью обратился 201 человек, в том числе 10 детей. При этом в стационарах проходят лечение 77 пострадавших.
На 22 августа, по данным правительства региона, в больницах на лечении находилось 99 человек.
Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
WP узнала о новом решении США по Украине из-за атаки ВСУ на Курскую область
15:52
В 5.30 утра 6 августа украинские войска перешли в наступление, чтобы захватить территории в Курской области, их продвижение остановили, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Генерал подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. 24 августа Минобороны РФ сообщило, что ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли свыше 5,5 тысячи человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.
Как заявлял президент Владимир Путин, киевский режим предпринял провокацию. ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Президент подчеркнул, что противник получит достойный ответ, при этом все стоящие перед РФ цели будут достигнуты.
Для обеспечения безопасность граждан в Курской, а также Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.
 
Спецоперация на УкраинеВСУ
 
 
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