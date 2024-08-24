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Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области - 24.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области
Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области - 24.08.2024, ПРАЙМ
Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области
Россия и Украина при посредничестве ОАЭ произвели обмен военнопленными - 115 на 115 военнослужащих, передает МО России. | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T13:52+0300
2024-08-24T14:43+0300
спецоперация на украине
обмен пленными
курская область
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МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. Россия и Украина при посредничестве ОАЭ произвели обмен военнопленными - 115 на 115 военнослужащих, передает МО России.Как указывается в сообщении оборонного ведомства, "с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области". При этом также указывается, что Украине "взамен переданы 115 военнопленных ВСУ".В настоящий момент все обмененные российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Им оказывают психологическую и медпомощь, а также помогли связаться с родственниками.Как отметили в Минобороны РФ, обмен состоялся при гуманитарном посредничестве ОАЭ.
https://1prime.ru/20240822/plennyy-851063041.html
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обмен пленными, курская область
Спецоперация на Украине, обмен пленными, Курская область
13:52 24.08.2024 (обновлено: 14:43 24.08.2024)
 
Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области

МО: Россия вернула из украинского плена 115 военных, захваченных под Курском

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. Россия и Украина при посредничестве ОАЭ произвели обмен военнопленными - 115 на 115 военнослужащих, передает МО России.
Как указывается в сообщении оборонного ведомства, "с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области".
При этом также указывается, что Украине "взамен переданы 115 военнопленных ВСУ".
В настоящий момент все обмененные российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Им оказывают психологическую и медпомощь, а также помогли связаться с родственниками.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
"Показать себя хорошо": украинский пленный раскрыл задачи ВСУ в приграничье
22 августа, 15:09
Как отметили в Минобороны РФ, обмен состоялся при гуманитарном посредничестве ОАЭ.
 
Спецоперация на Украинеобмен пленнымиКурская область
 
 
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