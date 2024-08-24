https://1prime.ru/20240824/plennye-851100647.html

Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области

Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области - 24.08.2024, ПРАЙМ

Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области

Россия и Украина при посредничестве ОАЭ произвели обмен военнопленными - 115 на 115 военнослужащих, передает МО России. | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T13:52+0300

2024-08-24T13:52+0300

2024-08-24T14:43+0300

спецоперация на украине

обмен пленными

курская область

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МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. Россия и Украина при посредничестве ОАЭ произвели обмен военнопленными - 115 на 115 военнослужащих, передает МО России.Как указывается в сообщении оборонного ведомства, "с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области". При этом также указывается, что Украине "взамен переданы 115 военнопленных ВСУ".В настоящий момент все обмененные российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Им оказывают психологическую и медпомощь, а также помогли связаться с родственниками.Как отметили в Минобороны РФ, обмен состоялся при гуманитарном посредничестве ОАЭ.

https://1prime.ru/20240822/plennyy-851063041.html

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обмен пленными, курская область