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"Больше нет укреплений". Русофоб Репке ужаснулся положению ВСУ в Донбассе - 24.08.2024, ПРАЙМ
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"Больше нет укреплений". Русофоб Репке ужаснулся положению ВСУ в Донбассе
"Больше нет укреплений". Русофоб Репке ужаснулся положению ВСУ в Донбассе - 24.08.2024, ПРАЙМ
"Больше нет укреплений". Русофоб Репке ужаснулся положению ВСУ в Донбассе
ВС России стремительно продвигаются в Донецкой народной республике, потому что у украинских войск больше нет линий обороны восточнее Красноармейска. Таким... | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T08:56+0300
2024-08-24T08:56+0300
спецоперация на украине
всу
донбасс
экспертное мнение
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МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. ВС России стремительно продвигаются в Донецкой народной республике, потому что у украинских войск больше нет линий обороны восточнее Красноармейска. Таким выводом поделился в соцсети Х Юлиан Репке, немецкий репортер, известный русофоб. Об этом пишет РИА Новости."Еще один знак: к востоку от Покровска (так киевский режим переименовал Красноармейск — прим. ред.) больше нет укрепленной украинской линии обороны", — написал немецкий репортер.При этом он отметил, что в настоящий момент российские войска продвигаются вглубь населенного пункта Новогродовка.
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донбасс
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всу, донбасс, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, ДОНБАСС, экспертное мнение
08:56 24.08.2024
 
"Больше нет укреплений". Русофоб Репке ужаснулся положению ВСУ в Донбассе

Репке: ВС России продвигаются вперед в ДНР, поскольку у ВСУ нет линий обороны

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. ВС России стремительно продвигаются в Донецкой народной республике, потому что у украинских войск больше нет линий обороны восточнее Красноармейска. Таким выводом поделился в соцсети Х Юлиан Репке, немецкий репортер, известный русофоб. Об этом пишет РИА Новости.
"Еще один знак: к востоку от Покровска (так киевский режим переименовал Красноармейск — прим. ред.) больше нет укрепленной украинской линии обороны", — написал немецкий репортер.
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При этом он отметил, что в настоящий момент российские войска продвигаются вглубь населенного пункта Новогродовка.
 
Спецоперация на УкраинеВСУДОНБАССэкспертное мнение
 
 
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