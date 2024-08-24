https://1prime.ru/20240824/svo-851097351.html

"Больше нет укреплений". Русофоб Репке ужаснулся положению ВСУ в Донбассе

"Больше нет укреплений". Русофоб Репке ужаснулся положению ВСУ в Донбассе - 24.08.2024, ПРАЙМ

"Больше нет укреплений". Русофоб Репке ужаснулся положению ВСУ в Донбассе

ВС России стремительно продвигаются в Донецкой народной республике, потому что у украинских войск больше нет линий обороны восточнее Красноармейска. Таким... | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T08:56+0300

2024-08-24T08:56+0300

2024-08-24T08:56+0300

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экспертное мнение

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МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. ВС России стремительно продвигаются в Донецкой народной республике, потому что у украинских войск больше нет линий обороны восточнее Красноармейска. Таким выводом поделился в соцсети Х Юлиан Репке, немецкий репортер, известный русофоб. Об этом пишет РИА Новости."Еще один знак: к востоку от Покровска (так киевский режим переименовал Красноармейск — прим. ред.) больше нет укрепленной украинской линии обороны", — написал немецкий репортер.При этом он отметил, что в настоящий момент российские войска продвигаются вглубь населенного пункта Новогродовка.

https://1prime.ru/20240821/donbass-851047324.html

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всу, донбасс, экспертное мнение