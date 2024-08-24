https://1prime.ru/20240824/svo-851097351.html
"Больше нет укреплений". Русофоб Репке ужаснулся положению ВСУ в Донбассе
"Больше нет укреплений". Русофоб Репке ужаснулся положению ВСУ в Донбассе - 24.08.2024, ПРАЙМ
"Больше нет укреплений". Русофоб Репке ужаснулся положению ВСУ в Донбассе
ВС России стремительно продвигаются в Донецкой народной республике, потому что у украинских войск больше нет линий обороны восточнее Красноармейска. Таким... | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T08:56+0300
2024-08-24T08:56+0300
2024-08-24T08:56+0300
спецоперация на украине
всу
донбасс
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_0:232:3121:1988_1920x0_80_0_0_372d6a9b96a6037d42e4e51bdfa14506.jpg
МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. ВС России стремительно продвигаются в Донецкой народной республике, потому что у украинских войск больше нет линий обороны восточнее Красноармейска. Таким выводом поделился в соцсети Х Юлиан Репке, немецкий репортер, известный русофоб. Об этом пишет РИА Новости."Еще один знак: к востоку от Покровска (так киевский режим переименовал Красноармейск — прим. ред.) больше нет укрепленной украинской линии обороны", — написал немецкий репортер.При этом он отметил, что в настоящий момент российские войска продвигаются вглубь населенного пункта Новогродовка.
https://1prime.ru/20240821/donbass-851047324.html
донбасс
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_c7f7396bef326998b917380a94484199.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, донбасс, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, ДОНБАСС, экспертное мнение
"Больше нет укреплений". Русофоб Репке ужаснулся положению ВСУ в Донбассе
Репке: ВС России продвигаются вперед в ДНР, поскольку у ВСУ нет линий обороны