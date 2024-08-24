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ВСУ не отказались от планов атаки на херсонском направлении

ВСУ не отказались от планов атаки на херсонском направлении - 24.08.2024, ПРАЙМ

ВСУ не отказались от планов атаки на херсонском направлении

Минувшей ночью Вооруженные силы Украины не пытались высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области, но от своих не отказались. Об этом... | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T13:03+0300

2024-08-24T13:03+0300

2024-08-24T13:14+0300

спецоперация на украине

всу

высадка

херсонская область

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МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. Минувшей ночью Вооруженные силы Украины не пытались высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области, но от своих не отказались. Об этом сообщил пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко. Ожидалось, что в ночь на 24 августа украинские войска с западной техникой попытаются высадиться со стороны Черного моря и Днепро-Бугского лимана на Тендровскую и Кинбурнскую косы. Причем, как отметил губернатор Владимир Сальдо, координировали план высадки силы спецопераций НАТО. "Ночь прошла относительно спокойно. Попыток высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах враг не предпринимал", - констатировал пресс-секретарь губернатора.Вместе с тем он предположил, что "придание гласности информации о готовящейся провокации заставило главарей украинских формирований временно затаиться". "Однако, согласно полученных нами сведениям, от своих планов враг не отказался", - подчеркнул Василенко.

https://1prime.ru/20240810/ukraina-850792975.html

херсонская область

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всу, высадка, херсонская область