https://1prime.ru/20240824/svo-851100330.html
Группировка "Восток" уничтожила до 130 военных ВСУ и две гаубицы Caesar
Группировка "Восток" уничтожила до 130 военных ВСУ и две гаубицы Caesar - 24.08.2024, ПРАЙМ
Группировка "Восток" уничтожила до 130 военных ВСУ и две гаубицы Caesar
В зоне ответственности группировки "Восток" подразделения Вооруженных сил Украины потеряли до 130 военных и гаубицу Caesar производства Франции, передает МО... | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T13:29+0300
2024-08-24T13:29+0300
2024-08-24T13:34+0300
спецоперация на украине
всу
потери
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. В зоне ответственности группировки "Восток" подразделения Вооруженных сил Украины потеряли до 130 военных и гаубицу Caesar производства Франции, передает МО России.Как указывается в сообщении, российская группировка войск улучшила положение по переднему краю, нанеся поражение личному составу и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Разлив и Водяное в ДНР.При этом в Минобороны России уточнили, что украинские войска "потеряли до 130 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и две 155 мм гаубицы "Caesar" производства Франции".
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всу, потери
Спецоперация на Украине, ВСУ, потери
Группировка "Восток" уничтожила до 130 военных ВСУ и две гаубицы Caesar
МО РФ: группировка "Восток" уничтожила до 130 военных ВСУ и гаубицу Caesar
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. В зоне ответственности группировки "Восток" подразделения Вооруженных сил Украины потеряли до 130 военных и гаубицу Caesar производства Франции, передает МО России.
Как указывается в сообщении, российская группировка войск улучшила положение по переднему краю, нанеся поражение личному составу и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Разлив и Водяное в ДНР.
"Ни одного шанса". В США высказались об операции ВСУ в Курской области
При этом в Минобороны России уточнили, что украинские войска "потеряли до 130 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и две 155 мм гаубицы "Caesar" производства Франции".