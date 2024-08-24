https://1prime.ru/20240824/svo-851100330.html

Группировка "Восток" уничтожила до 130 военных ВСУ и две гаубицы Caesar

Группировка "Восток" уничтожила до 130 военных ВСУ и две гаубицы Caesar - 24.08.2024, ПРАЙМ

Группировка "Восток" уничтожила до 130 военных ВСУ и две гаубицы Caesar

В зоне ответственности группировки "Восток" подразделения Вооруженных сил Украины потеряли до 130 военных и гаубицу Caesar производства Франции, передает МО... | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T13:29+0300

2024-08-24T13:29+0300

2024-08-24T13:34+0300

спецоперация на украине

всу

потери

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_0:232:3121:1988_1920x0_80_0_0_372d6a9b96a6037d42e4e51bdfa14506.jpg

МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. В зоне ответственности группировки "Восток" подразделения Вооруженных сил Украины потеряли до 130 военных и гаубицу Caesar производства Франции, передает МО России.Как указывается в сообщении, российская группировка войск улучшила положение по переднему краю, нанеся поражение личному составу и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Разлив и Водяное в ДНР.При этом в Минобороны России уточнили, что украинские войска "потеряли до 130 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и две 155 мм гаубицы "Caesar" производства Франции".

https://1prime.ru/20240823/vsu-851091089.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, потери