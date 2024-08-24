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Рубль оттолкнулся сразу от двух важных психологических отметок
Рубль оттолкнулся сразу от двух важных психологических отметок - 24.08.2024, ПРАЙМ
Рубль оттолкнулся сразу от двух важных психологических отметок
Рубль по-прежнему волатилен по отношению к основным валютам. 90 рублей за доллар и 100 рублей за евро остаются важными психологическими отметками, вокруг... | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T03:03+0300
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МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. Рубль по-прежнему волатилен по отношению к основным валютам. 90 рублей за доллар и 100 рублей за евро остаются важными психологическими отметками, вокруг которых сохраняется баланс, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ целом курс доллара формирует широкий боковой коридор между уровнями 80,57 и 94,64 рубля за доллар со средней ценой 87,56 рубля. Для евро торговый диапазон составляет 94,75 – 102 рубля, а для юаня – 11,55 – 12,25 рубля.На нефтяном рынке наблюдалась преимущественно негативная динамика. Цена на нефть марки Brent начала неделю на уровне $79,69 за баррель, достигла минимума $75,69, но к концу недели немного восстановилась до $77,70. Технический анализ указывает на возможность дальнейшего снижения цен до уровня $72 за баррель в случае закрепления ниже $76.Основными факторами, влияющими на динамику рубля и нефти, были геополитические риски, особенно ситуация на Ближнем Востоке, экономические данные из Китая, изменения запасов нефти в США и ожидания относительно монетарной политики ФРС США."Ключевым событием грядущей недели будет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, которое могло оказать существенное влияние на курс доллара и, как следствие, на другие валюты и цены на нефть", - отметил аналитик.В целом, ситуация на валютном и нефтяном рынках остается сложной и неоднозначной. Рубль находится под контролем Центробанка и Минфина, что минимизирует риски резких колебаний. Однако сохраняется потенциал для дальнейшей волатильности в зависимости от геополитических факторов и решений мировых центробанков. На нефтяном рынке преобладают факторы давления на цены, но сохраняется потенциал для их поддержки в краткосрочной перспективе, заключил Антонов.
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курсы валют, курс доллара к рублю цб рф, bitriver, владислав антонов, эксклюзив
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Курсы валют, Курс доллара к рублю ЦБ РФ, BitRiver, Владислав Антонов, Эксклюзив
Рубль оттолкнулся сразу от двух важных психологических отметок
Аналитик Антонов: отметки 90 за доллар и 100 за евро по-прежнему важны для рубля
МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. Рубль по-прежнему волатилен по отношению к основным валютам. 90 рублей за доллар и 100 рублей за евро остаются важными психологическими отметками, вокруг которых сохраняется баланс, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
В целом курс доллара формирует широкий боковой коридор между уровнями 80,57 и 94,64 рубля за доллар со средней ценой 87,56 рубля. Для евро торговый диапазон составляет 94,75 – 102 рубля, а для юаня – 11,55 – 12,25 рубля.
На нефтяном рынке наблюдалась преимущественно негативная динамика. Цена на нефть марки Brent начала неделю на уровне $79,69 за баррель, достигла минимума $75,69, но к концу недели немного восстановилась до $77,70. Технический анализ указывает на возможность дальнейшего снижения цен до уровня $72 за баррель в случае закрепления ниже $76.
Основными факторами, влияющими на динамику рубля и нефти, были геополитические риски, особенно ситуация на Ближнем Востоке, экономические данные из Китая, изменения запасов нефти в США и ожидания относительно монетарной политики ФРС США.
"Ключевым событием грядущей недели будет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, которое могло оказать существенное влияние на курс доллара и, как следствие, на другие валюты и цены на нефть", - отметил аналитик.
В целом, ситуация на валютном и нефтяном рынках остается сложной и неоднозначной. Рубль находится под контролем Центробанка и Минфина, что минимизирует риски резких колебаний. Однако сохраняется потенциал для дальнейшей волатильности в зависимости от геополитических факторов и решений мировых центробанков. На нефтяном рынке преобладают факторы давления на цены, но сохраняется потенциал для их поддержки в краткосрочной перспективе, заключил Антонов.
Доллар рухнет до 60 рублей: почему это плохо