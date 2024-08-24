https://1prime.ru/20240824/vodokhranilische-851104616.html

Оперштаб ограничил активность в районе Курчатовского водохранилища

Оперштаб ограничил активность в районе Курчатовского водохранилища - 24.08.2024, ПРАЙМ

Оперштаб ограничил активность в районе Курчатовского водохранилища

Оперативный штаб принял решение ограничить активность в акватории Курчатовского водохранилища и около него, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T23:13+0300

2024-08-24T23:13+0300

2024-08-24T23:20+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Оперативный штаб принял решение ограничить активность в акватории Курчатовского водохранилища и около него, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.По его словам, решение принято в рамках действующего на территории области режима контртеррористической операции. В частности, запрещено проведение массовых, культурных, спортивных и других мероприятий.Кроме того, под запретом рыболовство, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других плавательных средств.В пределах прибрежной зоны также временно запрещена работа развлекательных заведений.Подразделения Вооруженных сил Украины в 5.30 утра 6 августа начали наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу. Как сообщило 24 августа Министерство обороны РФ, за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли более 5,5 тысячи человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что киевский режим осуществил провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Президент заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. Режим КТО, помимо Курской, действует также в Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан.

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