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В Германии рассказали, кого ВСУ отправляют в бой из-за нехватки солдат
В Германии рассказали, кого ВСУ отправляют в бой из-за нехватки солдат - 24.08.2024, ПРАЙМ
В Германии рассказали, кого ВСУ отправляют в бой из-за нехватки солдат
Командование Вооруженных сил Украины вынуждено отправлять в бой операторов дронов из-за дефицита солдат на участках продвижения российской армии, заявил... | 24.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-24T16:50+0300
2024-08-24T16:50+0300
2024-08-24T16:50+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Командование Вооруженных сил Украины вынуждено отправлять в бой операторов дронов из-за дефицита солдат на участках продвижения российской армии, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X."По сообщениям украинских активистов, они подтверждают, что российские военные продолжают быстро продвигаться к Покровску, а также то, что, по-видимому, из-за нехватки солдат в этом регионе командир бригады ВСУ отправляет в окопы операторов дронов", — говорится в публикации Репке.По данным Минобороны России, российские войска продолжают стремительное продвижение в сторону Покровска, освобождая поселки вблизи Прогресса. В частности, Межевое и Желанное уже освобождены российскими военными. Создан периметр для наступления на Новородовку, Димитров, Селидово и Курахово, сообщили в министерстве.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
В Германии рассказали, кого ВСУ отправляют в бой из-за нехватки солдат
Журналист Репке: ВСУ отправляют в бои операторов БПЛА из-за нехватки солдат
МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ.
Командование Вооруженных сил Украины вынуждено отправлять в бой операторов дронов из-за дефицита солдат на участках продвижения российской армии, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X
.
"По сообщениям украинских активистов, они подтверждают, что российские военные продолжают быстро продвигаться к Покровску, а также то, что, по-видимому, из-за нехватки солдат в этом регионе командир бригады ВСУ отправляет в окопы операторов дронов", — говорится в публикации Репке.
По данным Минобороны России, российские войска продолжают стремительное продвижение в сторону Покровска, освобождая поселки вблизи Прогресса. В частности, Межевое и Желанное уже освобождены российскими военными. Создан периметр для наступления на Новородовку, Димитров, Селидово и Курахово, сообщили в министерстве.
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