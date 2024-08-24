https://1prime.ru/20240824/vsu-851102149.html

В Германии рассказали, кого ВСУ отправляют в бой из-за нехватки солдат

В Германии рассказали, кого ВСУ отправляют в бой из-за нехватки солдат - 24.08.2024, ПРАЙМ

В Германии рассказали, кого ВСУ отправляют в бой из-за нехватки солдат

Командование Вооруженных сил Украины вынуждено отправлять в бой операторов дронов из-за дефицита солдат на участках продвижения российской армии, заявил... | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T16:50+0300

2024-08-24T16:50+0300

2024-08-24T16:50+0300

спецоперация на украине

всу

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МОСКВА, 24 авг - ПРАЙМ. Командование Вооруженных сил Украины вынуждено отправлять в бой операторов дронов из-за дефицита солдат на участках продвижения российской армии, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X."По сообщениям украинских активистов, они подтверждают, что российские военные продолжают быстро продвигаться к Покровску, а также то, что, по-видимому, из-за нехватки солдат в этом регионе командир бригады ВСУ отправляет в окопы операторов дронов", — говорится в публикации Репке.По данным Минобороны России, российские войска продолжают стремительное продвижение в сторону Покровска, освобождая поселки вблизи Прогресса. В частности, Межевое и Желанное уже освобождены российскими военными. Создан периметр для наступления на Новородовку, Димитров, Селидово и Курахово, сообщили в министерстве.

https://1prime.ru/20240824/svo-851097351.html

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