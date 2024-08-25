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Энергоблок №1 Ростовской АЭС подключили к сети

Энергоблок №1 Ростовской АЭС подключили к сети - 25.08.2024, ПРАЙМ

Энергоблок №1 Ростовской АЭС подключили к сети

Энергоблок №1 Ростовской АЭС включен в сеть, сообщил концерн "Росэнергоатом". | 25.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-25T09:18+0300

2024-08-25T09:18+0300

2024-08-25T09:19+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Энергоблок №1 Ростовской АЭС включен в сеть, сообщил концерн "Росэнергоатом". "Энергоблок №1 Ростовской АЭС включен в сеть после проверки оборудования и устранения дефекта на турбине в 17.40 мск 24 августа 2024 года. На утро 25 августа он несет номинальную нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком", - говорится в сообщении. В минувшую пятницу блок №1 был отключен от сети оперативным персоналом. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет, отмечается в сообщении. Подчеркивается, что энергоблоки №1, 3 и 4 работают в штатном режиме, энергоблок №2 находится в плановом ремонте с 24 июля. Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений, добавляется в сообщении "Росэнергоатома".

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