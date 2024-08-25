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Транзит судов через Босфор приостановили из-за неисправности танкера

Транзит судов через Босфор приостановили из-за неисправности танкера - 25.08.2024, ПРАЙМ

Транзит судов через Босфор приостановили из-за неисправности танкера

Транзит судов через пролив Босфор в Стамбуле приостановлен в обе стороны по причине неисправности у танкера, сообщает TRT Haber. | 25.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-25T22:59+0300

2024-08-25T22:59+0300

2024-08-25T22:59+0300

морской транспорт

турция

стамбул

босфорский пролив

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СТАМБУЛ, 25 авг - ПРАЙМ. Транзит судов через пролив Босфор в Стамбуле приостановлен в обе стороны по причине неисправности у танкера, сообщает TRT Haber. "Транзит судов через Босфор временно приостановлен в обе стороны из-за поломки двигателя у танкера Sredina", - сообщило министерство. Судно следует под панамским флагом. По данным портала MarineTraffic, танкер идет из Новороссийска в ливийский Бенгази.

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турция

босфорский пролив

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морской транспорт, турция, стамбул, босфорский пролив