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Транзит судов через Босфор приостановили из-за неисправности танкера - 25.08.2024, ПРАЙМ
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Транзит судов через Босфор приостановили из-за неисправности танкера
Транзит судов через Босфор приостановили из-за неисправности танкера - 25.08.2024, ПРАЙМ
Транзит судов через Босфор приостановили из-за неисправности танкера
Транзит судов через пролив Босфор в Стамбуле приостановлен в обе стороны по причине неисправности у танкера, сообщает TRT Haber. | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T22:59+0300
2024-08-25T22:59+0300
морской транспорт
турция
стамбул
босфорский пролив
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СТАМБУЛ, 25 авг - ПРАЙМ. Транзит судов через пролив Босфор в Стамбуле приостановлен в обе стороны по причине неисправности у танкера, сообщает TRT Haber. "Транзит судов через Босфор временно приостановлен в обе стороны из-за поломки двигателя у танкера Sredina", - сообщило министерство. Судно следует под панамским флагом. По данным портала MarineTraffic, танкер идет из Новороссийска в ливийский Бенгази.
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турция
босфорский пролив
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морской транспорт, турция, стамбул, босфорский пролив
морской транспорт, ТУРЦИЯ, СТАМБУЛ, Босфорский пролив
22:59 25.08.2024
 
Транзит судов через Босфор приостановили из-за неисправности танкера

Транзит через Босфор приостановлен из-за поломки у идущего из России танкера

© РИА Новости . Сергей Субботин | Перейти в медиабанкБосфор
Босфор - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости . Сергей Субботин
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СТАМБУЛ, 25 авг - ПРАЙМ. Транзит судов через пролив Босфор в Стамбуле приостановлен в обе стороны по причине неисправности у танкера, сообщает TRT Haber.
"Транзит судов через Босфор временно приостановлен в обе стороны из-за поломки двигателя у танкера Sredina", - сообщило министерство.
Судно следует под панамским флагом. По данным портала MarineTraffic, танкер идет из Новороссийска в ливийский Бенгази.
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