https://1prime.ru/20240825/mamalyga-851111254.html
Умер главный конструктор "Искандера-М" Олег Мамалыга
Умер главный конструктор "Искандера-М" Олег Мамалыга - 25.08.2024, ПРАЙМ
Умер главный конструктор "Искандера-М" Олег Мамалыга
Умер выдающийся деятель отечественного военно-промышленного комплекса, разработчик системы "Искандер" Олег Мамалыга, сообщили в холдинге "Высокоточные... | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T14:23+0300
2024-08-25T14:23+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Умер выдающийся деятель отечественного военно-промышленного комплекса, разработчик системы "Искандер" Олег Мамалыга, сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы", входящем в структуру госкорпорации "Ростех". "С прискорбием сообщаем, что на 92-м году жизни скончался Олег Иванович Мамалыга - главный конструктор ракетного комплекса "Искандер-М"", - отмечается в сообщении. Руководство и коллектив предприятия выразило родным и близким конструктора глубокие соболезнования. Мамалыга всю трудовую жизнь посвятил работе в коломенском КБ машиностроения, которое входит в "Высокоточные комплексы" "Ростеха". Предприятие разработало систему "Искандер-М".Помимо знаменитого ракетного комплекса, Мамалыга участвовал в разработке первых советских ПТРК "Шмель", "Малютка", межконтинентальной ракеты "Гном", а также тактических ("Точка") и оперативно-тактических ракетных комплексов ("Ока", "Ока-У").
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впк, ростех
Умер главный конструктор "Искандера-М" Олег Мамалыга
Главный конструктор "Искандера-М" Олег Мамалыга умер на 92-м году жизни
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Умер выдающийся деятель отечественного военно-промышленного комплекса, разработчик системы "Искандер" Олег Мамалыга, сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы", входящем в структуру госкорпорации "Ростех".
"С прискорбием сообщаем, что на 92-м году жизни скончался Олег Иванович Мамалыга - главный конструктор ракетного комплекса "Искандер-М"", - отмечается в сообщении.
Руководство и коллектив предприятия выразило родным и близким конструктора глубокие соболезнования.
"Искандер" vs HIMARS: против лома нет приема
Мамалыга всю трудовую жизнь посвятил работе в коломенском КБ машиностроения, которое входит в "Высокоточные комплексы" "Ростеха". Предприятие разработало систему "Искандер-М".
Помимо знаменитого ракетного комплекса, Мамалыга участвовал в разработке первых советских ПТРК "Шмель", "Малютка", межконтинентальной ракеты "Гном", а также тактических ("Точка") и оперативно-тактических ракетных комплексов ("Ока", "Ока-У").