https://1prime.ru/20240825/mamalyga-851111254.html

Умер главный конструктор "Искандера-М" Олег Мамалыга

Умер главный конструктор "Искандера-М" Олег Мамалыга - 25.08.2024, ПРАЙМ

Умер главный конструктор "Искандера-М" Олег Мамалыга

Умер выдающийся деятель отечественного военно-промышленного комплекса, разработчик системы "Искандер" Олег Мамалыга, сообщили в холдинге "Высокоточные... | 25.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-25T14:23+0300

2024-08-25T14:23+0300

2024-08-25T14:23+0300

вооружения

впк

ростех

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/16/848394840_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9e4e2e71072d291ea203423fd8a3a881.jpg

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Умер выдающийся деятель отечественного военно-промышленного комплекса, разработчик системы "Искандер" Олег Мамалыга, сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы", входящем в структуру госкорпорации "Ростех". "С прискорбием сообщаем, что на 92-м году жизни скончался Олег Иванович Мамалыга - главный конструктор ракетного комплекса "Искандер-М"", - отмечается в сообщении. Руководство и коллектив предприятия выразило родным и близким конструктора глубокие соболезнования. Мамалыга всю трудовую жизнь посвятил работе в коломенском КБ машиностроения, которое входит в "Высокоточные комплексы" "Ростеха". Предприятие разработало систему "Искандер-М".Помимо знаменитого ракетного комплекса, Мамалыга участвовал в разработке первых советских ПТРК "Шмель", "Малютка", межконтинентальной ракеты "Гном", а также тактических ("Точка") и оперативно-тактических ракетных комплексов ("Ока", "Ока-У").

https://1prime.ru/20240825/iskander-851107938.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

впк, ростех