https://1prime.ru/20240825/perevody-851111062.html

В грузинском банке "ТБС" возникли проблемы с получением переводов из РФ

В грузинском банке "ТБС" возникли проблемы с получением переводов из РФ - 25.08.2024, ПРАЙМ

В грузинском банке "ТБС" возникли проблемы с получением переводов из РФ

В грузинском банке "ТБС" наблюдаются проблемы с получением переводов из России посредством платежной системы "Золотая корона", передает корреспондент РИА... | 25.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-25T14:09+0300

2024-08-25T14:09+0300

2024-08-25T14:13+0300

экономика

грузия

россия

денежные переводы

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84137/94/841379442_0:161:2048:1313_1920x0_80_0_0_04ca771b077efa901ced9a73a82c66d8.jpg

ТБИЛИСИ, 25 авг - ПРАЙМ. В грузинском банке "ТБС" наблюдаются проблемы с получением переводов из России посредством платежной системы "Золотая корона", передает корреспондент РИА Новости. Неполадки с получением денег стали отмечаться в субботу, 24 августа. Система "Золотая корона" исчезла в приложении "ТБС" из перечня всех доступных систем для денежных переводов. "Мы не можем подтвердить, является ли это системным сбоем, временной помехой или санкцией. Остальные детали будут известны позже",- сообщили РИА Новости в банке.В учреждении добавив, что возможность обналичить деньги по системе "Золотая корона" будет доступна в филиалах банка в рабочие дни.Ранее Bank of Georgia также столкнулся с проблемами при отправке денежных переводов через систему "Золотая корона".Ранее Соединенные Штаты ввели санкции в отношении компании "Центр финансовых технологий", разрабатывающей софт для "Золотой короны". Сама система "Золотая корона" не попала под санкции, однако стала основным каналом для переводов из России за рубеж после ухода Visa и Mastercard.

https://1prime.ru/20240824/perevody-851103856.html

грузия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

грузия, россия, денежные переводы, санкции против рф