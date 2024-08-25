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В грузинском банке "ТБС" возникли проблемы с получением переводов из РФ
В грузинском банке "ТБС" возникли проблемы с получением переводов из РФ - 25.08.2024, ПРАЙМ
В грузинском банке "ТБС" возникли проблемы с получением переводов из РФ
В грузинском банке "ТБС" наблюдаются проблемы с получением переводов из России посредством платежной системы "Золотая корона", передает корреспондент РИА... | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T14:09+0300
2024-08-25T14:09+0300
2024-08-25T14:13+0300
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ТБИЛИСИ, 25 авг - ПРАЙМ. В грузинском банке "ТБС" наблюдаются проблемы с получением переводов из России посредством платежной системы "Золотая корона", передает корреспондент РИА Новости. Неполадки с получением денег стали отмечаться в субботу, 24 августа. Система "Золотая корона" исчезла в приложении "ТБС" из перечня всех доступных систем для денежных переводов. "Мы не можем подтвердить, является ли это системным сбоем, временной помехой или санкцией. Остальные детали будут известны позже",- сообщили РИА Новости в банке.В учреждении добавив, что возможность обналичить деньги по системе "Золотая корона" будет доступна в филиалах банка в рабочие дни.Ранее Bank of Georgia также столкнулся с проблемами при отправке денежных переводов через систему "Золотая корона".Ранее Соединенные Штаты ввели санкции в отношении компании "Центр финансовых технологий", разрабатывающей софт для "Золотой короны". Сама система "Золотая корона" не попала под санкции, однако стала основным каналом для переводов из России за рубеж после ухода Visa и Mastercard.
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грузия, россия, денежные переводы, санкции против рф
Экономика, ГРУЗИЯ, РОССИЯ, денежные переводы, санкции против РФ
В грузинском банке "ТБС" возникли проблемы с получением переводов из РФ
В грузинском банке "ТБС" возникли проблемы с получением денежных переводов из России
ТБИЛИСИ, 25 авг - ПРАЙМ. В грузинском банке "ТБС" наблюдаются проблемы с получением переводов из России посредством платежной системы "Золотая корона", передает корреспондент РИА Новости.
Неполадки с получением денег стали отмечаться в субботу, 24 августа. Система "Золотая корона" исчезла в приложении "ТБС" из перечня всех доступных систем для денежных переводов.
"Мы не можем подтвердить, является ли это системным сбоем, временной помехой или санкцией. Остальные детали будут известны позже",- сообщили РИА Новости в банке.
У Bank of Georgia возникли трудности с переводами через "Золотую корону"
В учреждении добавив, что возможность обналичить деньги по системе "Золотая корона" будет доступна в филиалах банка в рабочие дни.
Ранее Bank of Georgia также столкнулся
с проблемами при отправке денежных переводов через систему "Золотая корона".
Ранее Соединенные Штаты ввели санкции в отношении компании "Центр финансовых технологий", разрабатывающей софт для "Золотой короны". Сама система "Золотая корона" не попала под санкции, однако стала основным каналом для переводов из России за рубеж после ухода Visa и Mastercard.