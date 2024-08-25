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Путин поздравил российских шахтеров с профессиональным праздником
Путин поздравил российских шахтеров с профессиональным праздником - 25.08.2024, ПРАЙМ
Путин поздравил российских шахтеров с профессиональным праздником
Российская угольная отрасль имеет большие перспективы развития, и от ее роста во многом зависит будущее благополучие страны, ведь уголь всегда будет нужен,... | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T06:10+0300
2024-08-25T06:10+0300
2024-08-25T06:10+0300
владимир путин
угольная отрасль
поздравление
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Российская угольная отрасль имеет большие перспективы развития, и от ее роста во многом зависит будущее благополучие страны, ведь уголь всегда будет нужен, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в видеообращении поздравил российских шахтеров с профессиональным праздником. "Уголь всегда был, есть и будет нужен. И сама угольная отрасль по-прежнему имеет большие перспективы развития. От ее роста и успехов во многом зависит благополучие, будущее нашей страны. Потому верю в ваши новые успехи во славу России", - обратился Путин к работникам угольной промышленности. День шахтера отмечается в РФ ежегодно в последнее воскресенье августа.
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владимир путин, угольная отрасль, поздравление
Владимир Путин, угольная отрасль, поздравление
Путин поздравил российских шахтеров с профессиональным праздником
Путин: российская угольная отрасль имеет большие перспективы развития
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Российская угольная отрасль имеет большие перспективы развития, и от ее роста во многом зависит будущее благополучие страны, ведь уголь всегда будет нужен, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в видеообращении поздравил российских шахтеров с профессиональным праздником.
"Уголь всегда был, есть и будет нужен. И сама угольная отрасль по-прежнему имеет большие перспективы развития. От ее роста и успехов во многом зависит благополучие, будущее нашей страны. Потому верю в ваши новые успехи во славу России", - обратился Путин к работникам угольной промышленности.
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День шахтера отмечается в РФ ежегодно в последнее воскресенье августа.