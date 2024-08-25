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В Киеве боятся задержек с получением отнятых у России средств, пишет СМИ - 25.08.2024, ПРАЙМ
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В Киеве боятся задержек с получением отнятых у России средств, пишет СМИ
В Киеве боятся задержек с получением отнятых у России средств, пишет СМИ - 25.08.2024, ПРАЙМ
В Киеве боятся задержек с получением отнятых у России средств, пишет СМИ
Украинские чиновники обеспокоены задержками в получении 50 миллиардов долларов от замороженных активов ЦБ России, пишет Bloomberg. | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T19:07+0300
2024-08-25T19:09+0300
спецоперация на украине
замороженные российские активы
g7
санкции против рф
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Украинские чиновники обеспокоены задержками в получении 50 миллиардов долларов от замороженных активов ЦБ России, пишет Bloomberg.Средства должны поступить в Киев до конца года согласно июньскому соглашению G7. Однако реализация плана замедлилась из-за требований США и риска, что Венгрия заблокирует общеевропейские решения.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, средства нужны для поддержки Украины в условиях продолжающихся военных действий. Киев ожидает окончательного решения по финансированию в сентябре.МВФ должен проверить финансирование для гарантии удовлетворения бюджетных потребностей Киева.Активы ЦБ России заморожены союзниками Украины, причем большая часть их находится в Европе. Запад требует использования этих активов для компенсации ущерба и помощи в восстановлении Украины.При этом США требуют гарантий от союзников, что активы останутся замороженными до достижения мирного соглашения и выплаты Россией ущерба. ЕС представил два варианта замораживания активов, но 27 стран так и не смогли прийти к соглашению, в частности, Венгрия блокирует продление санкций более чем на шесть месяцев.Представитель Европейской комиссии заявил о необходимости дополнительных обсуждений. При этом Венгрия не ответила на запрос о комментарии.Вопрос о российских активах станет ключевым после возвращения ЕС с каникул.Этот вопрос стоит в центре внимания политической борьбы в Германии. Берлин ограничил финансирование военной помощи Киеву, но продолжит оказывать поддержку. Канцлер Олаф Шольц заявил, что договоренность "технически сложна, но прояснена политически". Он поддержал сроки исполнения соглашения: до конца этого года..Соглашение по использованию активов сводится к тому, что G7 планирует предоставить кредиты на сумму около 20 миллиардов долларов. Каждый член G7 будет отвечать за покрытие своей части кредитов, если российские активы будут разморожены.Сейчас около 173 миллиардов евро замороженных активов находятся в Euroclear. ЕС уже выплатил Киеву прибыль от замороженных фондов в размере 1,6 миллиарда евро. С момента их замораживания они заработали уже около 3,4 миллиарда евро. Прибыль, полученная до 15 февраля, Euroclear сохранит как резерв для покрытия текущих и будущих рисков, например, судебных разбирательств.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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замороженные российские активы, g7, санкции против рф
Спецоперация на Украине, замороженные российские активы, G7, санкции против РФ
19:07 25.08.2024 (обновлено: 19:09 25.08.2024)
 
В Киеве боятся задержек с получением отнятых у России средств, пишет СМИ

Bloomberg: в Киеве опасаются задержек в выделении средств от российских активов

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Украинские чиновники обеспокоены задержками в получении 50 миллиардов долларов от замороженных активов ЦБ России, пишет Bloomberg.
Средства должны поступить в Киев до конца года согласно июньскому соглашению G7. Однако реализация плана замедлилась из-за требований США и риска, что Венгрия заблокирует общеевропейские решения.
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Как отмечается, средства нужны для поддержки Украины в условиях продолжающихся военных действий. Киев ожидает окончательного решения по финансированию в сентябре.
#Флаг Чехии - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
В Чехии раскрыли, на что потратят свою часть замороженных активов России
20 августа, 12:39
МВФ должен проверить финансирование для гарантии удовлетворения бюджетных потребностей Киева.
Активы ЦБ России заморожены союзниками Украины, причем большая часть их находится в Европе. Запад требует использования этих активов для компенсации ущерба и помощи в восстановлении Украины.
При этом США требуют гарантий от союзников, что активы останутся замороженными до достижения мирного соглашения и выплаты Россией ущерба. ЕС представил два варианта замораживания активов, но 27 стран так и не смогли прийти к соглашению, в частности, Венгрия блокирует продление санкций более чем на шесть месяцев.
Представитель Европейской комиссии заявил о необходимости дополнительных обсуждений. При этом Венгрия не ответила на запрос о комментарии.
Вопрос о российских активах станет ключевым после возвращения ЕС с каникул.
Этот вопрос стоит в центре внимания политической борьбы в Германии. Берлин ограничил финансирование военной помощи Киеву, но продолжит оказывать поддержку. Канцлер Олаф Шольц заявил, что договоренность "технически сложна, но прояснена политически". Он поддержал сроки исполнения соглашения: до конца этого года..
Соглашение по использованию активов сводится к тому, что G7 планирует предоставить кредиты на сумму около 20 миллиардов долларов. Каждый член G7 будет отвечать за покрытие своей части кредитов, если российские активы будут разморожены.
Сейчас около 173 миллиардов евро замороженных активов находятся в Euroclear. ЕС уже выплатил Киеву прибыль от замороженных фондов в размере 1,6 миллиарда евро. С момента их замораживания они заработали уже около 3,4 миллиарда евро. Прибыль, полученная до 15 февраля, Euroclear сохранит как резерв для покрытия текущих и будущих рисков, например, судебных разбирательств.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на Украинезамороженные российские активыG7санкции против РФ
 
 
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