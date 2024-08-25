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В результате удара ВСУ в поселке Ракитное погибли пять человек
В результате удара ВСУ в поселке Ракитное погибли пять человек - 25.08.2024, ПРАЙМ
В результате удара ВСУ в поселке Ракитное погибли пять человек
Ночью Вооруженные силы Украины ударили по поселку Ракитное в Белгородской области. В результате атаки погибли пять мирных жителей, 12 были ранены, включая трех... | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T08:30+0300
2024-08-25T08:30+0300
2024-08-25T08:46+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Ночью Вооруженные силы Украины ударили по поселку Ракитное в Белгородской области. В результате атаки погибли пять мирных жителей, 12 были ранены, включая трех несовершеннолетних. Об этом написал Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Согласно его сообщению, удар ВСУ, "унес жизни пятерых мирных жителей", а также в результате атаки украинской армии были ранены 12 человек, включая трех несовершеннолетних. Губернатор отметил, что "12-летнему мальчику медицинская помощь оказана на месте, лечение будет проходить амбулаторно, еще двое детей будут проходить лечение в детской областной клинической больнице. Семерых пострадавших взрослых также разместят в белгородских медучреждения, еще двух - в Ракитянской ЦРБ, говорится в сообщении. В тяжелом состоянии, по данным Гладкова, находятся четверо раненых: женщина с осколочным ранением брюшной полости, которую в настоящий момент оперируют в Ракитянской ЦРБ, и трое мужчин с минно-взрывными травмами - им окажут помощь в областной клинической больнице.Вместе с тем глава региона сообщил, в результате атаки Вооруженных сил Украины пострадали десять частных домов, временно без газа остались поселок Ракитное, а также села Борисполье и Новоленинское.
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белгородская область, всу, удар
Спецоперация на Украине, Белгородская область, ВСУ, удар
В результате удара ВСУ в поселке Ракитное погибли пять человек
Гладков: из-за удара ВСУ по поселку Ракитное пять человек погибли, 12 пострадали
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Ночью Вооруженные силы Украины ударили по поселку Ракитное в Белгородской области. В результате атаки погибли пять мирных жителей, 12 были ранены, включая трех несовершеннолетних. Об этом написал Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Согласно его сообщению, удар ВСУ, "унес жизни пятерых мирных жителей", а также в результате атаки украинской армии были ранены 12 человек, включая трех несовершеннолетних.
Губернатор отметил, что "12-летнему мальчику медицинская помощь оказана на месте, лечение будет проходить амбулаторно, еще двое детей будут проходить лечение в детской областной клинической больнице.
Семерых пострадавших взрослых также разместят в белгородских медучреждения, еще двух - в Ракитянской ЦРБ, говорится в сообщении.
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В тяжелом состоянии, по данным Гладкова, находятся четверо раненых: женщина с осколочным ранением брюшной полости, которую в настоящий момент оперируют в Ракитянской ЦРБ, и трое мужчин с минно-взрывными травмами - им окажут помощь в областной клинической больнице.
Вместе с тем глава региона сообщил, в результате атаки Вооруженных сил Украины пострадали десять частных домов, временно без газа остались поселок Ракитное, а также села Борисполье и Новоленинское.