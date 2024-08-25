Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский просил у Кадырова прощения, рассказал Алаудинов - 25.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240825/zelenskiy-851111727.html
Зеленский просил у Кадырова прощения, рассказал Алаудинов
Зеленский просил у Кадырова прощения, рассказал Алаудинов - 25.08.2024, ПРАЙМ
Зеленский просил у Кадырова прощения, рассказал Алаудинов
Заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что Владимир Зеленский... | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T15:54+0300
2024-08-25T15:55+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
украина
чечня
рамзан кадыров
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_369f2c677f5fd1439b55968e4aeb61b0.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что Владимир Зеленский "плакался" и просил прощения у главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В видео, которое Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале, он обратился к Зеленскому. При этом генерал упомянул телестудию "Квартал 95", одним из основателем которой был Зеленский."Раз уж ты смотришь мои ролики, то должен знать, что когда ты очень испугался, очень сильно плакал и отправлял моего знакомого для того, чтобы он попросил Рамзана Ахматовича простить тебя, "Квартал 95"."Это я тогда ходил к Рамазану Ахматовичу и просил, чтобы он тебя простил", - рассказал Алаудинов.Он не пояснил, о каком именно инциденте идет речь и когда он произошел.
https://1prime.ru/20240804/spetslperatsiya-na-ukraine-850655956.html
украина
чечня
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_cabcda358b025ca2c619112fff9705c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, украина, чечня, рамзан кадыров
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, ЧЕЧНЯ, Рамзан Кадыров
15:54 25.08.2024 (обновлено: 15:55 25.08.2024)
 
Зеленский просил у Кадырова прощения, рассказал Алаудинов

Алаудинов рассказал, что Зеленский "плакался" и просил прощения у Кадырова

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что Владимир Зеленский "плакался" и просил прощения у главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
В видео, которое Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале, он обратился к Зеленскому. При этом генерал упомянул телестудию "Квартал 95", одним из основателем которой был Зеленский.
"Раз уж ты смотришь мои ролики, то должен знать, что когда ты очень испугался, очень сильно плакал и отправлял моего знакомого для того, чтобы он попросил Рамзана Ахматовича простить тебя, "Квартал 95".
Глава Чечни Рамзан Кадыров - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2024
Зеленский должен просить прощения у украинского народа, заявил Кадыров
4 августа, 16:39
"Это я тогда ходил к Рамазану Ахматовичу и просил, чтобы он тебя простил", - рассказал Алаудинов.
Он не пояснил, о каком именно инциденте идет речь и когда он произошел.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийУКРАИНАЧЕЧНЯРамзан Кадыров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала