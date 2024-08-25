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Зеленский просил у Кадырова прощения, рассказал Алаудинов
Зеленский просил у Кадырова прощения, рассказал Алаудинов - 25.08.2024, ПРАЙМ
Зеленский просил у Кадырова прощения, рассказал Алаудинов
Заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что Владимир Зеленский... | 25.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-25T15:54+0300
2024-08-25T15:54+0300
2024-08-25T15:55+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что Владимир Зеленский "плакался" и просил прощения у главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В видео, которое Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале, он обратился к Зеленскому. При этом генерал упомянул телестудию "Квартал 95", одним из основателем которой был Зеленский."Раз уж ты смотришь мои ролики, то должен знать, что когда ты очень испугался, очень сильно плакал и отправлял моего знакомого для того, чтобы он попросил Рамзана Ахматовича простить тебя, "Квартал 95"."Это я тогда ходил к Рамазану Ахматовичу и просил, чтобы он тебя простил", - рассказал Алаудинов.Он не пояснил, о каком именно инциденте идет речь и когда он произошел.
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Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, ЧЕЧНЯ, Рамзан Кадыров
Зеленский просил у Кадырова прощения, рассказал Алаудинов
Алаудинов рассказал, что Зеленский "плакался" и просил прощения у Кадырова
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что Владимир Зеленский "плакался" и просил прощения у главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
В видео, которое Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале, он обратился к Зеленскому. При этом генерал упомянул телестудию "Квартал 95", одним из основателем которой был Зеленский.
"Раз уж ты смотришь мои ролики, то должен знать, что когда ты очень испугался, очень сильно плакал и отправлял моего знакомого для того, чтобы он попросил Рамзана Ахматовича простить тебя, "Квартал 95".
Зеленский должен просить прощения у украинского народа, заявил Кадыров
"Это я тогда ходил к Рамазану Ахматовичу и просил, чтобы он тебя простил", - рассказал Алаудинов.
Он не пояснил, о каком именно инциденте идет речь и когда он произошел.