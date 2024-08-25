https://1prime.ru/20240825/zelenskiy-851111727.html

Зеленский просил у Кадырова прощения, рассказал Алаудинов

Зеленский просил у Кадырова прощения, рассказал Алаудинов - 25.08.2024, ПРАЙМ

Зеленский просил у Кадырова прощения, рассказал Алаудинов

Заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что Владимир Зеленский... | 25.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-25T15:54+0300

2024-08-25T15:54+0300

2024-08-25T15:55+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

украина

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рамзан кадыров

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что Владимир Зеленский "плакался" и просил прощения у главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В видео, которое Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале, он обратился к Зеленскому. При этом генерал упомянул телестудию "Квартал 95", одним из основателем которой был Зеленский."Раз уж ты смотришь мои ролики, то должен знать, что когда ты очень испугался, очень сильно плакал и отправлял моего знакомого для того, чтобы он попросил Рамзана Ахматовича простить тебя, "Квартал 95"."Это я тогда ходил к Рамазану Ахматовичу и просил, чтобы он тебя простил", - рассказал Алаудинов.Он не пояснил, о каком именно инциденте идет речь и когда он произошел.

https://1prime.ru/20240804/spetslperatsiya-na-ukraine-850655956.html

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владимир зеленский, украина, чечня, рамзан кадыров