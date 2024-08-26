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Блок №4 Курской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт

Блок №4 Курской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт - 26.08.2024, ПРАЙМ

Блок №4 Курской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт

Энергоблок №4 Курской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт с элементами модернизации. | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T20:37+0300

2024-08-26T20:37+0300

2024-08-26T20:37+0300

россия

аэс

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Энергоблок №4 Курской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт с элементами модернизации. "Энергоблок №4 Курской АЭС 25 августа выведен в планово-предупредительный текущий ремонт с элементами модернизации", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале станции. Планово-предупредительный ремонт, или ППР, — это ежегодная процедура, которую проводят на энергоблоках всех российских атомных электростанций. Её цель — поддерживать оборудование в стабильном рабочем состоянии, чтобы гарантировать безопасную выработку электроэнергии.Сейчас на Курской АЭС в работе находится энергоблок № 3, который функционирует на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблоки № 1 и № 2 были остановлены навсегда и находятся в режиме эксплуатации без генерации. Это связано с тем, что срок их работы истёк.Радиационный фон на Курской атомной электростанции и в окрестностях находится в пределах нормы для её работы. Он не превышает естественных фоновых уровней, говорится в сообщении.

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