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Блок №4 Курской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт - 26.08.2024, ПРАЙМ
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Блок №4 Курской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт
Блок №4 Курской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт - 26.08.2024, ПРАЙМ
Блок №4 Курской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт
Энергоблок №4 Курской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт с элементами модернизации. | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T20:37+0300
2024-08-26T20:37+0300
россия
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Энергоблок №4 Курской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт с элементами модернизации. "Энергоблок №4 Курской АЭС 25 августа выведен в планово-предупредительный текущий ремонт с элементами модернизации", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале станции. Планово-предупредительный ремонт, или ППР, — это ежегодная процедура, которую проводят на энергоблоках всех российских атомных электростанций. Её цель — поддерживать оборудование в стабильном рабочем состоянии, чтобы гарантировать безопасную выработку электроэнергии.Сейчас на Курской АЭС в работе находится энергоблок № 3, который функционирует на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблоки № 1 и № 2 были остановлены навсегда и находятся в режиме эксплуатации без генерации. Это связано с тем, что срок их работы истёк.Радиационный фон на Курской атомной электростанции и в окрестностях находится в пределах нормы для её работы. Он не превышает естественных фоновых уровней, говорится в сообщении.
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россия, аэс
РОССИЯ, АЭС
20:37 26.08.2024
 
Блок №4 Курской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт

Четвертый энергоблок Курской АЭС вывели в планово-предупредительный ремонт

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская АЭС в Курчатове
Курская АЭС в Курчатове - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Энергоблок №4 Курской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт с элементами модернизации.
"Энергоблок №4 Курской АЭС 25 августа выведен в планово-предупредительный текущий ремонт с элементами модернизации", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале станции.
Планово-предупредительный ремонт, или ППР, — это ежегодная процедура, которую проводят на энергоблоках всех российских атомных электростанций. Её цель — поддерживать оборудование в стабильном рабочем состоянии, чтобы гарантировать безопасную выработку электроэнергии.
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17:56
Сейчас на Курской АЭС в работе находится энергоблок № 3, который функционирует на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблоки № 1 и № 2 были остановлены навсегда и находятся в режиме эксплуатации без генерации. Это связано с тем, что срок их работы истёк.
Радиационный фон на Курской атомной электростанции и в окрестностях находится в пределах нормы для её работы. Он не превышает естественных фоновых уровней, говорится в сообщении.
 
РОССИЯАЭС
 
 
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