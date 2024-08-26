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Раскрыто, сколько собак путешествуют в авто вместе с хозяевами - 26.08.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, сколько собак путешествуют в авто вместе с хозяевами
Раскрыто, сколько собак путешествуют в авто вместе с хозяевами - 26.08.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, сколько собак путешествуют в авто вместе с хозяевами
Большинство (85,7%) владельцев берут собак с собой в путешествия, говорится в совместном исследовании Авто.ру и Яндекс Путешествий. | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T10:00+0300
2024-08-26T10:00+0300
авто
путешествия
домашние животные
перевозка животных
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МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Большинство (85,7%) владельцев берут собак с собой в путешествия, говорится в совместном исследовании Авто.ру и Яндекс Путешествий.Почти 80% сообщили, что в путешествиях стараются не расставаться со своими питомцами, независимо от их вида, а 11% респондентов берут их даже в пешие походы. Хотя автомобиль является абсолютным фаворитом в вопросе любимого вида транспорта — ему отдают предпочтение свыше 75% респондентов.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеБольше всего вырос спрос на поездки с питомцами в Волгоградской (34%), Тверской (25%) и Ярославской (24%) областях, а также в Республике Татарстан (21%) и Карелии (19%).Чаще всего собака путешествует на втором ряду — этот вариант выбрали 51% участников опроса. В 25% случаев животных усаживают на кресло рядом с водителем. К сожалению, лишь треть собаководов использует при перевозке специальные удерживающие устройства, которые призваны минимизировать последствия ЧП в дороге.По данным Яндекс Путешествий, в 2024 году спрос на бронирование отелей и апартаментов, куда можно заселиться с животными, вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.Путешественники с собаками планируют поездку за 21 день. Средняя стоимость одной ночи для компании составляет 7660 рублей. Самые выгодные предложения для размещения с питомцами — в Волгограде и Новосибирске. Там за ночь придется отдать в среднем 5505 и 5845 рублей соответственно. Также в тройку регионов с наиболее доступными ценами вошли Ярославская (6100 рублей за ночь) и Владимирская области (7000 рублей).В опросе приняли участие 1700 автовладельцев по всей России, из которых лишь 10% живут без домашних животных, а у 33% кроме собаки есть ещё и кошка.
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авто, путешествия, домашние животные, перевозка животных
Авто, путешествия, домашние животные, перевозка животных
10:00 26.08.2024
 
Раскрыто, сколько собак путешествуют в авто вместе с хозяевами

Авто.ру и Яндекс Путешествия узнали, как любят путешествовать собаки и их хозяева

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСобака в машине
Собака в машине - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Большинство (85,7%) владельцев берут собак с собой в путешествия, говорится в совместном исследовании Авто.ру и Яндекс Путешествий.
Почти 80% сообщили, что в путешествиях стараются не расставаться со своими питомцами, независимо от их вида, а 11% респондентов берут их даже в пешие походы. Хотя автомобиль является абсолютным фаворитом в вопросе любимого вида транспорта — ему отдают предпочтение свыше 75% респондентов.
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Больше всего вырос спрос на поездки с питомцами в Волгоградской (34%), Тверской (25%) и Ярославской (24%) областях, а также в Республике Татарстан (21%) и Карелии (19%).
Чаще всего собака путешествует на втором ряду — этот вариант выбрали 51% участников опроса. В 25% случаев животных усаживают на кресло рядом с водителем. К сожалению, лишь треть собаководов использует при перевозке специальные удерживающие устройства, которые призваны минимизировать последствия ЧП в дороге.
По данным Яндекс Путешествий, в 2024 году спрос на бронирование отелей и апартаментов, куда можно заселиться с животными, вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Путешественники с собаками планируют поездку за 21 день. Средняя стоимость одной ночи для компании составляет 7660 рублей. Самые выгодные предложения для размещения с питомцами — в Волгограде и Новосибирске. Там за ночь придется отдать в среднем 5505 и 5845 рублей соответственно. Также в тройку регионов с наиболее доступными ценами вошли Ярославская (6100 рублей за ночь) и Владимирская области (7000 рублей).
В опросе приняли участие 1700 автовладельцев по всей России, из которых лишь 10% живут без домашних животных, а у 33% кроме собаки есть ещё и кошка.
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