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В России появится новый кроссовер от Chery. Новинку сняли на фото
В России появится новый кроссовер от Chery. Новинку сняли на фото - 26.08.2024, ПРАЙМ
В России появится новый кроссовер от Chery. Новинку сняли на фото
Chery готовится к премьере полноприводного кроссовера iCar 03T, который также появится в России, на автосалоне в Чэнду, передает издание "Российская газета". | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T10:28+0300
2024-08-26T10:28+0300
2024-08-26T10:28+0300
россия
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Chery готовится к премьере полноприводного кроссовера iCar 03T, который также появится в России, на автосалоне в Чэнду, передает издание "Российская газета".Согласно данным газеты, автомобиль может появиться на российском авторынке под брендом Jaecoo. Кроме того, название также может быть изменено на eJ6.Отмечается, что новинка iCar 03T предполагает изменения в дизайне, такие как воздуховоды на передних арках и накладки на задних арках, а также другие бамперы и решетка радиатора. Паспортные данные iCar 03T такие же, как у iCar 03, с мощностью двигателя 184 л.с. в моноприводной версии и 279 л.с. в полноприводной версии. Автомобиль имеет более 500 км запас хода и габаритные размеры 4432х1916х1741 мм с колесной базой 2715 мм, заключили в издании.
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россия, chery, авто
В России появится новый кроссовер от Chery. Новинку сняли на фото
"Российская газета": новая модель Chery iCar 03T появится в России как Jaecoo
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ.
Chery готовится к премьере полноприводного кроссовера iCar 03T, который также появится в России, на автосалоне в Чэнду, передает
издание "Российская газета".
Согласно данным газеты, автомобиль может появиться на российском авторынке под брендом Jaecoo. Кроме того, название также может быть изменено на eJ6.
Отмечается, что новинка iCar 03T предполагает изменения в дизайне, такие как воздуховоды на передних арках и накладки на задних арках, а также другие бамперы и решетка радиатора. Паспортные данные iCar 03T такие же, как у iCar 03, с мощностью двигателя 184 л.с. в моноприводной версии и 279 л.с. в полноприводной версии.
Автомобиль имеет более 500 км запас хода и габаритные размеры 4432х1916х1741 мм с колесной базой 2715 мм, заключили в издании.
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