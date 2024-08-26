https://1prime.ru/20240826/avto-851120621.html

В России появится новый кроссовер от Chery. Новинку сняли на фото

В России появится новый кроссовер от Chery. Новинку сняли на фото - 26.08.2024, ПРАЙМ

В России появится новый кроссовер от Chery. Новинку сняли на фото

Chery готовится к премьере полноприводного кроссовера iCar 03T, который также появится в России, на автосалоне в Чэнду, передает издание "Российская газета". | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T10:28+0300

2024-08-26T10:28+0300

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россия

chery

авто

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Chery готовится к премьере полноприводного кроссовера iCar 03T, который также появится в России, на автосалоне в Чэнду, передает издание "Российская газета".Согласно данным газеты, автомобиль может появиться на российском авторынке под брендом Jaecoo. Кроме того, название также может быть изменено на eJ6.Отмечается, что новинка iCar 03T предполагает изменения в дизайне, такие как воздуховоды на передних арках и накладки на задних арках, а также другие бамперы и решетка радиатора. Паспортные данные iCar 03T такие же, как у iCar 03, с мощностью двигателя 184 л.с. в моноприводной версии и 279 л.с. в полноприводной версии. Автомобиль имеет более 500 км запас хода и габаритные размеры 4432х1916х1741 мм с колесной базой 2715 мм, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240824/avto-851102271.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, chery, авто