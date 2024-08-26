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ВС России нанесли удар по ангару, где ВСУ прятали два истребителя F-16 - 26.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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ВС России нанесли удар по ангару, где ВСУ прятали два истребителя F-16
ВС России нанесли удар по ангару, где ВСУ прятали два истребителя F-16 - 26.08.2024, ПРАЙМ
ВС России нанесли удар по ангару, где ВСУ прятали два истребителя F-16
Вооруженные силы России нанесли масштабный удар по объектам ОПК на Украине, в том числе по ангару с новой техникой, где располагались многоцелевые истребители... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T09:43+0300
2024-08-26T09:43+0300
спецоперация на украине
вс россии
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Вооруженные силы России нанесли масштабный удар по объектам ОПК на Украине, в том числе по ангару с новой техникой, где располагались многоцелевые истребители F-16. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Прилетает не только по энергетике, в Ивано-Франковске - в ангар с недавно привезенной техникой. По сообщениям сопротивления, в Ивано-Франковске спрятали два F-16. Как раз в той стороне бахнуло. Знать будем позже", - рассказал собеседник агентства со ссылкой на коллег.По словам Лебедева, удар был также нанесен по украинским военнослужащим в Волыни. Украинские СМИ в свою очередь сообщали о взрывах в других областях Украины, таких как Киевская, Сумская, Винницкая, Одесская, Харьковская, Днепропетровская и Кировоградская области.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровых преобразований Украины, по всей стране объявлена воздушная тревога.
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вс россии
Спецоперация на Украине, ВС России
09:43 26.08.2024
 
ВС России нанесли удар по ангару, где ВСУ прятали два истребителя F-16

Лебедев: в Ивано-Франковске нанесли удар по ангару, где ВСУ прятали два F-16

© РИА Новости . Мария Диментова | Перейти в медиабанкАмериканский многоцелевой лёгкий истребитель F-16
Американский многоцелевой лёгкий истребитель F-16 - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Мария Диментова
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Вооруженные силы России нанесли масштабный удар по объектам ОПК на Украине, в том числе по ангару с новой техникой, где располагались многоцелевые истребители F-16. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Прилетает не только по энергетике, в Ивано-Франковске - в ангар с недавно привезенной техникой. По сообщениям сопротивления, в Ивано-Франковске спрятали два F-16. Как раз в той стороне бахнуло. Знать будем позже", - рассказал собеседник агентства со ссылкой на коллег.
По словам Лебедева, удар был также нанесен по украинским военнослужащим в Волыни. Украинские СМИ в свою очередь сообщали о взрывах в других областях Украины, таких как Киевская, Сумская, Винницкая, Одесская, Харьковская, Днепропетровская и Кировоградская области.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровых преобразований Украины, по всей стране объявлена воздушная тревога.
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Спецоперация на УкраинеВС России
 
 
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