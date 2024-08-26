https://1prime.ru/20240826/f-16-851118068.html
ВС России нанесли удар по ангару, где ВСУ прятали два истребителя F-16
ВС России нанесли удар по ангару, где ВСУ прятали два истребителя F-16 - 26.08.2024, ПРАЙМ
ВС России нанесли удар по ангару, где ВСУ прятали два истребителя F-16
Вооруженные силы России нанесли масштабный удар по объектам ОПК на Украине, в том числе по ангару с новой техникой, где располагались многоцелевые истребители... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T09:43+0300
2024-08-26T09:43+0300
2024-08-26T09:43+0300
спецоперация на украине
вс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84200/10/842001086_0:417:2899:2048_1920x0_80_0_0_0f6600eac00f7ecf241a856a5676402a.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Вооруженные силы России нанесли масштабный удар по объектам ОПК на Украине, в том числе по ангару с новой техникой, где располагались многоцелевые истребители F-16. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Прилетает не только по энергетике, в Ивано-Франковске - в ангар с недавно привезенной техникой. По сообщениям сопротивления, в Ивано-Франковске спрятали два F-16. Как раз в той стороне бахнуло. Знать будем позже", - рассказал собеседник агентства со ссылкой на коллег.По словам Лебедева, удар был также нанесен по украинским военнослужащим в Волыни. Украинские СМИ в свою очередь сообщали о взрывах в других областях Украины, таких как Киевская, Сумская, Винницкая, Одесская, Харьковская, Днепропетровская и Кировоградская области.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровых преобразований Украины, по всей стране объявлена воздушная тревога.
https://1prime.ru/20240810/himars-850791030.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84200/10/842001086_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_8f367e9d6bde8dafc7254df5bbc5ed13.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вс россии
Спецоперация на Украине, ВС России
ВС России нанесли удар по ангару, где ВСУ прятали два истребителя F-16
Лебедев: в Ивано-Франковске нанесли удар по ангару, где ВСУ прятали два F-16
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Вооруженные силы России нанесли масштабный удар по объектам ОПК на Украине, в том числе по ангару с новой техникой, где располагались многоцелевые истребители F-16. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Прилетает не только по энергетике, в Ивано-Франковске - в ангар с недавно привезенной техникой. По сообщениям сопротивления, в Ивано-Франковске спрятали два F-16. Как раз в той стороне бахнуло. Знать будем позже", - рассказал собеседник агентства со ссылкой на коллег.
По словам Лебедева, удар был также нанесен по украинским военнослужащим в Волыни. Украинские СМИ в свою очередь сообщали о взрывах в других областях Украины, таких как Киевская, Сумская, Винницкая, Одесская, Харьковская, Днепропетровская и Кировоградская области.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровых преобразований Украины, по всей стране объявлена воздушная тревога.
"Нервничают". Подполье сообщило об ударе по установкам HIMARS в Краматорске