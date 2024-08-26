https://1prime.ru/20240826/f-16-851118068.html

ВС России нанесли удар по ангару, где ВСУ прятали два истребителя F-16

ВС России нанесли удар по ангару, где ВСУ прятали два истребителя F-16 - 26.08.2024, ПРАЙМ

ВС России нанесли удар по ангару, где ВСУ прятали два истребителя F-16

Вооруженные силы России нанесли масштабный удар по объектам ОПК на Украине, в том числе по ангару с новой техникой, где располагались многоцелевые истребители... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T09:43+0300

2024-08-26T09:43+0300

2024-08-26T09:43+0300

спецоперация на украине

вс россии

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Вооруженные силы России нанесли масштабный удар по объектам ОПК на Украине, в том числе по ангару с новой техникой, где располагались многоцелевые истребители F-16. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Прилетает не только по энергетике, в Ивано-Франковске - в ангар с недавно привезенной техникой. По сообщениям сопротивления, в Ивано-Франковске спрятали два F-16. Как раз в той стороне бахнуло. Знать будем позже", - рассказал собеседник агентства со ссылкой на коллег.По словам Лебедева, удар был также нанесен по украинским военнослужащим в Волыни. Украинские СМИ в свою очередь сообщали о взрывах в других областях Украины, таких как Киевская, Сумская, Винницкая, Одесская, Харьковская, Днепропетровская и Кировоградская области.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровых преобразований Украины, по всей стране объявлена воздушная тревога.

https://1prime.ru/20240810/himars-850791030.html

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вс россии