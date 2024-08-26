https://1prime.ru/20240826/gosdolg-851089122.html
Трамп задумал избавить США от непосильной ноши. Но промахнулся
Трамп задумал избавить США от непосильной ноши. Но промахнулся - 26.08.2024, ПРАЙМ
Трамп задумал избавить США от непосильной ноши. Но промахнулся
Проблема колоссального госдолга США все острее. Америка уже лишилась наивысшего кредитного рейтинга и как следствие – статуса исключительно платежеспособной... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T03:30+0300
2024-08-26T03:30+0300
2024-08-26T03:30+0300
госдолг сша
дональд трамп
джо байден
федрезерв
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151949_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_811ca3f8cab72930c3ef6d26ccf0ace4.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Проблема колоссального госдолга США все острее. Америка уже лишилась наивысшего кредитного рейтинга и как следствие – статуса исключительно платежеспособной экономики. В Федрезерве призывают власти отреагировать как можно скорее. Разобраться с огромной задолженностью пообещал Дональд Трамп - в случае победы на выборах. Что готов предпринять миллиардер, вернувших в Белый дом, и есть ли у него шансы на успех – в материале "Прайм".Госдолг перевалил за ВВПСуверенный кредитный рейтинг - это инструмент оценки готовности государства своевременно и в полном объеме выполнять финансовые обязательства. Фактически он оценивает вероятность дефолта. В августе 2023-го международное рейтинговое агентство Fitch понизило оценку платежеспособности США впервые за 30 лет.Основные причины - огромная долговая нагрузка и постоянные увеличения лимита возможных заимствований, рост дефицита бюджета. Эти факторы подрывают уверенность в платежеспособности государства и контроле над бюджетом. Особенно с учетом того что одни только процентные платежи по долгу превысили весь оборонный бюджет государства.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо оценке бюджетного управления конгресса США, государственный долг вырастет с 99 процентов ВВП в 2024 году до 122 процентов к 2034-му. Международный валютный фонд ждет худшего: уже в 2032 году соотношение американского госдолга к ВВП превысит 140 процентов. "Путь, по которому мы идем, неприемлем. Нужно что-то предпринимать, и лучше сделать это раньше, чем позже", — заявил глава Федрезерва Джером Пауэлл.К началу президентства Джо Байдена в 2021 году госдолг США находился на уровне 28 триллионов долларов, то есть с тех пор прирос еще на семь. А объем дефицита бюджета при демократе стал максимальным за все время наблюдения этого показателя - 6,6 триллиона долларов. Вопрос с непомерной задолженностью пообещал решить Дональд Трамп. Для этого, по его словам, возможная будущая администрация Белого дома будет "использовать нефть".Возможности ограниченыОдин из вариантов решения проблемы для будущего главы американского государства (кем бы он ни был) - попытаться увеличить добычу, чтобы нарастить доходы от экспорта. Однако здесь есть объективные препятствия.Во-первых, добыча сырой нефти в США уже выросла до 20 миллионов баррелей в день. Наращивать ее сложно. Сланцевые месторождения истощаются, а нефтяные компании будут саботировать такие попытки, поскольку рост добычи приведет к падению нефтяных цен. Кроме того, такой способ едва ли окажется существенным подспорьем в выплате долгов.Трамп неоднократно называл нефть "жидким золотом", предполагая, что стоимость нефти в недрах земли достаточна для погашения долга, замечает Светлана Фрумина, завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова."Однако, если предположить, что добыча нефти будет усилена, погасить долг, используя только продажу нефти, невозможно. Запасы сырой нефти в США сейчас находятся на уровне 1983 года и составляют немногим более половины вместимости резервного нефтяного фонда, а средняя цена за баррель колеблется вокруг отметки 80 долларов, такого инструмента для сокращения дефицита и внешнего долга явно недостаточно", - поясняет экономист.Стратегический запас распылилиВозможно, миллиардер в случае победы на выборах намерен продавать нефть из стратегического резерва. В 2017 году Трамп уже предлагал с целью сокращения американских долгов "облегчить" резерв, но Конгресс эту идею не поддержал.Сегодня эта идея выглядит еще более странно, с учетом нынешнего состояния главной нефтяной кубышки страны: она истощилась почти вдвое, до 30-летнего минимума. С 600 миллионов баррелей в 2022 году до 360 миллионов.Последние два года Байден активно распродавал баррели из резерва, чтобы сбить цены на топливо на внутренннем рынке. Эффект оказался краткосрочным, а истощение запасов, созданных на случай чрезвычайных ситуаций, признали одним из главных провалов 46 президента США. Все это ставит под угрозу национальную безопасность.Риски дальнейшего сокращения запасов для экономики США существенны. Восполнять хранилища необходимо нефтью нужного сорта, которую применяют американские нефтеперерабатывающие заводы, а это долго и дорого, указывает Фрумина."Использование нефти" может подразумевать под собой все что угодно, но этот инструмент сам по себе для США применим очень ограниченно - повышение уровня добычи может быть только краткосрочным, а стратегический фонд полупустой. Более того, подобные действия усилят чувствительность экономики США к политике стран-экспортеров нефти и влияющим на нее событиям", - подчеркивает Константин Зусманович, управляющий партнер экспертной группы "Механика финансов".Придется идти на непопулярные меры Так что действенных вариантов, которые могут существенно сократить долговые обязательства и подлатать дыру в бюджете, остается немного, самые очевидные – сокращение расходов и повышение налогов. Но это непопулярные меры, и они обязательно обрушат рейтинги любого кандидата или президента.В своей часовой речи, посвященной экономике, в Эшвилле (штат Северная Каролина) Трамп пообещал снизить цены на автомобили, жилье, страховку и рецептурные препараты, а также раскритиковал администрацию Байдена за контроль над ростом потребительских цен. А кроме того – пообещал продлить налоговые льготы, введенные им в первый срок, которые должны истечь в 2025-м. Да и в целом он обещает сильно снизить налоговую нагрузку для граждан."С одной стороны, он анонсирует сокращение долга, а с другой – снижение налогов. Снижение налогов, даже если оно желательно по другим причинам, будет способствовать увеличению долга. Более того, комитет, ответственный за федеральный бюджет (CRFB) посчитал, что предложение продлить Закон о налоговых сокращениях и рабочих местах 2017 года увеличит дефицит на пять триллионов долларов до 2035 года" - подчеркивает Светлана Фрумина.Сокращение бюджетных расходов тоже сомнительно. По некоторым оценкам, все предвыборные обещания Трампа обойдутся бюджету в 1,7 триллиона доллларов. Это означает, что дефицит только усилится, и надо будет увеличивать заимствования - выпускать на рынок больше государственных облигаций и тем самым увеличивать госдолг, добавляет Алексей Родин, финансовый советник.Таким образом, обещания Трампа можно расценивать как популистские заявления. В их числе, например, и раздача кредиторам биткоинов в счет погашения долга. Перед первым сроком Трамп тоже уверял, что с расквитается с долгами, но за время его работы госдолг США прирос на семь трилллионов. С таким тяжелейшим ярмом на шее придется справляться всей нации – кто бы ни сидел в Белом доме.
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https://1prime.ru/20240803/dolgi-850643242.html
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госдолг сша, дональд трамп, джо байден, федрезерв
госдолг США, Дональд Трамп, Джо Байден, Федрезерв
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Проблема колоссального госдолга США все острее. Америка уже лишилась наивысшего кредитного рейтинга и как следствие – статуса исключительно платежеспособной экономики. В Федрезерве призывают власти отреагировать как можно скорее. Разобраться с огромной задолженностью пообещал Дональд Трамп - в случае победы на выборах. Что готов предпринять миллиардер, вернувших в Белый дом, и есть ли у него шансы на успех – в материале "Прайм".
Суверенный кредитный рейтинг - это инструмент оценки готовности государства своевременно и в полном объеме выполнять финансовые обязательства. Фактически он оценивает вероятность дефолта. В августе 2023-го международное рейтинговое агентство Fitch понизило оценку платежеспособности США впервые за 30 лет.
Основные причины - огромная долговая нагрузка и постоянные увеличения лимита возможных заимствований, рост дефицита бюджета. Эти факторы подрывают уверенность в платежеспособности государства и контроле над бюджетом. Особенно с учетом того что одни только процентные платежи по долгу превысили весь оборонный бюджет государства.
По оценке бюджетного управления конгресса США, государственный долг вырастет с 99 процентов ВВП в 2024 году до 122 процентов к 2034-му. Международный валютный фонд ждет худшего: уже в 2032 году соотношение американского госдолга к ВВП превысит 140 процентов. "Путь, по которому мы идем, неприемлем. Нужно что-то предпринимать, и лучше сделать это раньше, чем позже", — заявил глава Федрезерва Джером Пауэлл.
К началу президентства Джо Байдена в 2021 году госдолг США находился на уровне 28 триллионов долларов, то есть с тех пор прирос еще на семь. А объем дефицита бюджета при демократе стал максимальным за все время наблюдения этого показателя - 6,6 триллиона долларов. Вопрос с непомерной задолженностью пообещал решить Дональд Трамп. Для этого, по его словам, возможная будущая администрация Белого дома будет "использовать нефть".
Один из вариантов решения проблемы для будущего главы американского государства (кем бы он ни был) - попытаться увеличить добычу, чтобы нарастить доходы от экспорта. Однако здесь есть объективные препятствия.
Во-первых, добыча сырой нефти в США уже выросла до 20 миллионов баррелей в день. Наращивать ее сложно. Сланцевые месторождения истощаются, а нефтяные компании будут саботировать такие попытки, поскольку рост добычи приведет к падению нефтяных цен. Кроме того, такой способ едва ли окажется существенным подспорьем в выплате долгов.
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Трамп неоднократно называл нефть "жидким золотом", предполагая, что стоимость нефти в недрах земли достаточна для погашения долга, замечает Светлана Фрумина, завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова.
"Однако, если предположить, что добыча нефти будет усилена, погасить долг, используя только продажу нефти, невозможно. Запасы сырой нефти в США сейчас находятся на уровне 1983 года и составляют немногим более половины вместимости резервного нефтяного фонда, а средняя цена за баррель колеблется вокруг отметки 80 долларов, такого инструмента для сокращения дефицита и внешнего долга явно недостаточно", - поясняет экономист.
Стратегический запас распылили
Возможно, миллиардер в случае победы на выборах намерен продавать нефть из стратегического резерва. В 2017 году Трамп уже предлагал с целью сокращения американских долгов "облегчить" резерв, но Конгресс эту идею не поддержал.
Сегодня эта идея выглядит еще более странно, с учетом нынешнего состояния главной нефтяной кубышки страны: она истощилась почти вдвое, до 30-летнего минимума. С 600 миллионов баррелей в 2022 году до 360 миллионов.
Последние два года Байден активно распродавал баррели из резерва, чтобы сбить цены на топливо на внутренннем рынке. Эффект оказался краткосрочным, а истощение запасов, созданных на случай чрезвычайных ситуаций, признали одним из главных провалов 46 президента США. Все это ставит под угрозу национальную безопасность.
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Риски дальнейшего сокращения запасов для экономики США существенны. Восполнять хранилища необходимо нефтью нужного сорта, которую применяют американские нефтеперерабатывающие заводы, а это долго и дорого, указывает Фрумина.
"Использование нефти" может подразумевать под собой все что угодно, но этот инструмент сам по себе для США применим очень ограниченно - повышение уровня добычи может быть только краткосрочным, а стратегический фонд полупустой. Более того, подобные действия усилят чувствительность экономики США к политике стран-экспортеров нефти и влияющим на нее событиям", - подчеркивает Константин Зусманович, управляющий партнер экспертной группы "Механика финансов".
Придется идти на непопулярные меры
Так что действенных вариантов, которые могут существенно сократить долговые обязательства и подлатать дыру в бюджете, остается немного, самые очевидные – сокращение расходов и повышение налогов. Но это непопулярные меры, и они обязательно обрушат рейтинги любого кандидата или президента.
В своей часовой речи, посвященной экономике, в Эшвилле (штат Северная Каролина) Трамп пообещал снизить цены на автомобили, жилье, страховку и рецептурные препараты, а также раскритиковал администрацию Байдена за контроль над ростом потребительских цен. А кроме того – пообещал продлить налоговые льготы, введенные им в первый срок, которые должны истечь в 2025-м. Да и в целом он обещает сильно снизить налоговую нагрузку для граждан.
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"С одной стороны, он анонсирует сокращение долга, а с другой – снижение налогов. Снижение налогов, даже если оно желательно по другим причинам, будет способствовать увеличению долга. Более того, комитет, ответственный за федеральный бюджет (CRFB) посчитал, что предложение продлить Закон о налоговых сокращениях и рабочих местах 2017 года увеличит дефицит на пять триллионов долларов до 2035 года" - подчеркивает Светлана Фрумина.
Сокращение бюджетных расходов тоже сомнительно. По некоторым оценкам, все предвыборные обещания Трампа обойдутся бюджету в 1,7 триллиона доллларов. Это означает, что дефицит только усилится, и надо будет увеличивать заимствования - выпускать на рынок больше государственных облигаций и тем самым увеличивать госдолг, добавляет Алексей Родин, финансовый советник.
Таким образом, обещания Трампа можно расценивать как популистские заявления. В их числе, например, и раздача кредиторам биткоинов в счет погашения долга. Перед первым сроком Трамп тоже уверял, что с расквитается с долгами, но за время его работы госдолг США прирос на семь трилллионов. С таким тяжелейшим ярмом на шее придется справляться всей нации – кто бы ни сидел в Белом доме.
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