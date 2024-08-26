Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин дал новые поручения по ситуации в областях, граничащих с Украиной - 26.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240826/granitsa-851129852.html
Путин дал новые поручения по ситуации в областях, граничащих с Украиной
Путин дал новые поручения по ситуации в областях, граничащих с Украиной - 26.08.2024, ПРАЙМ
Путин дал новые поручения по ситуации в областях, граничащих с Украиной
Президент России Владимир Путин дал поручения по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях, они опубликованы на сайте Кремля. | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T15:39+0300
2024-08-26T15:50+0300
владимир путин
россия
белгородская область
курская область
брянская область
всу
сво
режим кто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848208296_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_eeb5ad65b7c861794d1517690e78c295.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал поручения по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях, они опубликованы на сайте Кремля.Среди поручений главы государства:Кроме того, президент распорядился компенсировать ущерб, нанесенный предприятиям в пострадавших областях, из бюджета. Трем регионам также необходимо помочь в подготовке к отопительному сезону. Студенты, вынужденные эвакуироваться, могут получить возможность зачисления на бюджетные места с проживанием в общежитии.До средины сентября правительство должно определить особенности реализации нацпроектов и госпрограмм на территориях проведения контртеррористической операции. Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено. Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности жителей введен режим контртеррористической операции.
https://1prime.ru/20240826/peskov-851125122.html
белгородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848208296_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_5e4710406b1e8776f3d35eaa5698e401.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, россия, белгородская область, курская область, брянская область, всу, сво, режим кто
Владимир Путин, РОССИЯ, Белгородская область, Курская область, Брянская область, ВСУ, СВО, режим КТО
15:39 26.08.2024 (обновлено: 15:50 26.08.2024)
 
Путин дал новые поручения по ситуации в областях, граничащих с Украиной

Путин отдал поручения о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с командующими войсками военных округов
Президент Владимир Путин провел встречу с командующими войсками военных округов
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал поручения по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях, они опубликованы на сайте Кремля.
Среди поручений главы государства:
  • обеспечить беззаявительный характер оказания единовременной материальной помощи жителям Белгородской, Брянской и Курской областей;
  • организовать в этих областях надежный и постоянный доступ к подвижной радиотелефонной связи и интернету;
  • до 15 сентября доложить о возможности организации дистанционного обучения детей в трех приграничных областях
Кроме того, президент распорядился компенсировать ущерб, нанесенный предприятиям в пострадавших областях, из бюджета. Трем регионам также необходимо помочь в подготовке к отопительному сезону. Студенты, вынужденные эвакуироваться, могут получить возможность зачисления на бюджетные места с проживанием в общежитии.
До средины сентября правительство должно определить особенности реализации нацпроектов и госпрограмм на территориях проведения контртеррористической операции.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено. Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности жителей введен режим контртеррористической операции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
В Кремле пообещали "обязательный ответ" на атаку ВСУ в Курской области
12:45
 
Владимир ПутинРОССИЯБелгородская областьКурская областьБрянская областьВСУСВОрежим КТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала