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Путин дал новые поручения по ситуации в областях, граничащих с Украиной

Путин дал новые поручения по ситуации в областях, граничащих с Украиной - 26.08.2024, ПРАЙМ

Путин дал новые поручения по ситуации в областях, граничащих с Украиной

Президент России Владимир Путин дал поручения по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях, они опубликованы на сайте Кремля. | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T15:39+0300

2024-08-26T15:39+0300

2024-08-26T15:50+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал поручения по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях, они опубликованы на сайте Кремля.Среди поручений главы государства:Кроме того, президент распорядился компенсировать ущерб, нанесенный предприятиям в пострадавших областях, из бюджета. Трем регионам также необходимо помочь в подготовке к отопительному сезону. Студенты, вынужденные эвакуироваться, могут получить возможность зачисления на бюджетные места с проживанием в общежитии.До средины сентября правительство должно определить особенности реализации нацпроектов и госпрограмм на территориях проведения контртеррористической операции. Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено. Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности жителей введен режим контртеррористической операции.

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белгородская область

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