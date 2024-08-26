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Путин дал новые поручения по ситуации в областях, граничащих с Украиной
Путин дал новые поручения по ситуации в областях, граничащих с Украиной - 26.08.2024, ПРАЙМ
Путин дал новые поручения по ситуации в областях, граничащих с Украиной
Президент России Владимир Путин дал поручения по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях, они опубликованы на сайте Кремля. | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T15:39+0300
2024-08-26T15:39+0300
2024-08-26T15:50+0300
владимир путин
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал поручения по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях, они опубликованы на сайте Кремля.Среди поручений главы государства:Кроме того, президент распорядился компенсировать ущерб, нанесенный предприятиям в пострадавших областях, из бюджета. Трем регионам также необходимо помочь в подготовке к отопительному сезону. Студенты, вынужденные эвакуироваться, могут получить возможность зачисления на бюджетные места с проживанием в общежитии.До средины сентября правительство должно определить особенности реализации нацпроектов и госпрограмм на территориях проведения контртеррористической операции. Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено. Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности жителей введен режим контртеррористической операции.
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владимир путин, россия, белгородская область, курская область, брянская область, всу, сво, режим кто
Владимир Путин, РОССИЯ, Белгородская область, Курская область, Брянская область, ВСУ, СВО, режим КТО
Путин дал новые поручения по ситуации в областях, граничащих с Украиной
Путин отдал поручения о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал поручения по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях, они опубликованы на сайте Кремля.
Среди поручений главы государства:
- обеспечить беззаявительный характер оказания единовременной материальной помощи жителям Белгородской, Брянской и Курской областей;
- организовать в этих областях надежный и постоянный доступ к подвижной радиотелефонной связи и интернету;
- до 15 сентября доложить о возможности организации дистанционного обучения детей в трех приграничных областях
Кроме того, президент распорядился компенсировать ущерб, нанесенный предприятиям в пострадавших областях, из бюджета. Трем регионам также необходимо помочь в подготовке к отопительному сезону. Студенты, вынужденные эвакуироваться, могут получить возможность зачисления на бюджетные места с проживанием в общежитии.
До средины сентября правительство должно определить особенности реализации нацпроектов и госпрограмм на территориях проведения контртеррористической операции.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено. Владимир Путин назвал
действия Украины масштабной провокацией. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности жителей введен режим контртеррористической операции.
В Кремле пообещали "обязательный ответ" на атаку ВСУ в Курской области