https://1prime.ru/20240826/inflyatsiya-851123715.html
Путин призвал правительство и Центробанк эффективнее бороться с инфляцией
Путин призвал правительство и Центробанк эффективнее бороться с инфляцией - 26.08.2024, ПРАЙМ
Путин призвал правительство и Центробанк эффективнее бороться с инфляцией
Необходимо повысить эффективность и согласованность работы кабинета министров и Центрального банка для сдерживания инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин. | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T12:06+0300
2024-08-26T12:06+0300
2024-08-26T12:56+0300
россия
владимир путин
экономика рф
инфляция
инфляция в россии
https://cdnn.1prime.ru/img/82727/86/827278681_0:64:3103:1809_1920x0_80_0_0_8ec2b2101147de3c9b2e4b1017f49961.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - ПРАЙМ. Необходимо повысить эффективность и согласованность работы кабинета министров и Центрального банка для сдерживания инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин."Очевидно, что системно с инфляцией необходимо бороться в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг, это ясно", - отметил Путин на совещании по экономическим вопросам.Российский лидер также обратил внимание на то, что объем предложения товаров и услуг должен отвечать внутреннему спросу, как потребительскому - со стороны россиян, так и инвестиционному - со стороны бизнеса и предприятий.При это инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев в августе выросли до 12,9% с 12,4% месяцем ранее, это максимум с декабря, следует из материалов исследования инФОМа по заказу Банка России. В то же время наблюдаемая годовая инфляция в августе повысилась до 15% после июльских 14,2%.
https://1prime.ru/20240826/osen--851090782.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82727/86/827278681_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_6e43f2db04ffd7e514b7c50411a71f89.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика рф, инфляция, инфляция в россии
РОССИЯ, Владимир Путин, экономика РФ, инфляция, инфляция в России
Путин призвал правительство и Центробанк эффективнее бороться с инфляцией
Путин: нужно повысить эффективность кабмина и ЦБ для сдерживания инфляции
НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - ПРАЙМ. Необходимо повысить эффективность и согласованность работы кабинета министров и Центрального банка для сдерживания инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Очевидно, что системно с инфляцией необходимо бороться в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг, это ясно", - отметил Путин на совещании по экономическим вопросам.
Российский лидер также обратил внимание на то, что объем предложения товаров и услуг должен отвечать внутреннему спросу, как потребительскому - со стороны россиян, так и инвестиционному - со стороны бизнеса и предприятий.
При это инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев в августе выросли
до 12,9% с 12,4% месяцем ранее, это максимум с декабря, следует из материалов исследования инФОМа по заказу Банка России. В то же время наблюдаемая годовая инфляция в августе повысилась до 15% после июльских 14,2%.
Будет совсем несладко. Что подорожает с началом осени