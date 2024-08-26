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Путин призвал правительство и Центробанк эффективнее бороться с инфляцией - 26.08.2024, ПРАЙМ
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Путин призвал правительство и Центробанк эффективнее бороться с инфляцией
Путин призвал правительство и Центробанк эффективнее бороться с инфляцией - 26.08.2024, ПРАЙМ
Путин призвал правительство и Центробанк эффективнее бороться с инфляцией
Необходимо повысить эффективность и согласованность работы кабинета министров и Центрального банка для сдерживания инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин. | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T12:06+0300
2024-08-26T12:56+0300
россия
владимир путин
экономика рф
инфляция
инфляция в россии
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НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - ПРАЙМ. Необходимо повысить эффективность и согласованность работы кабинета министров и Центрального банка для сдерживания инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин."Очевидно, что системно с инфляцией необходимо бороться в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг, это ясно", - отметил Путин на совещании по экономическим вопросам.Российский лидер также обратил внимание на то, что объем предложения товаров и услуг должен отвечать внутреннему спросу, как потребительскому - со стороны россиян, так и инвестиционному - со стороны бизнеса и предприятий.При это инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев в августе выросли до 12,9% с 12,4% месяцем ранее, это максимум с декабря, следует из материалов исследования инФОМа по заказу Банка России. В то же время наблюдаемая годовая инфляция в августе повысилась до 15% после июльских 14,2%.
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россия, владимир путин, экономика рф, инфляция, инфляция в россии
РОССИЯ, Владимир Путин, экономика РФ, инфляция, инфляция в России
12:06 26.08.2024 (обновлено: 12:56 26.08.2024)
 
Путин призвал правительство и Центробанк эффективнее бороться с инфляцией

Путин: нужно повысить эффективность кабмина и ЦБ для сдерживания инфляции

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк#Председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время совещания в Кремле по экономическим вопросам. 18 января 2017
#Председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время совещания в Кремле по экономическим вопросам. 18 января 2017 - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - ПРАЙМ. Необходимо повысить эффективность и согласованность работы кабинета министров и Центрального банка для сдерживания инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Очевидно, что системно с инфляцией необходимо бороться в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг, это ясно", - отметил Путин на совещании по экономическим вопросам.
Российский лидер также обратил внимание на то, что объем предложения товаров и услуг должен отвечать внутреннему спросу, как потребительскому - со стороны россиян, так и инвестиционному - со стороны бизнеса и предприятий.
При это инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев в августе выросли до 12,9% с 12,4% месяцем ранее, это максимум с декабря, следует из материалов исследования инФОМа по заказу Банка России. В то же время наблюдаемая годовая инфляция в августе повысилась до 15% после июльских 14,2%.
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