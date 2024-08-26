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Путин призвал правительство и Центробанк эффективнее бороться с инфляцией

Путин призвал правительство и Центробанк эффективнее бороться с инфляцией - 26.08.2024, ПРАЙМ

Путин призвал правительство и Центробанк эффективнее бороться с инфляцией

Необходимо повысить эффективность и согласованность работы кабинета министров и Центрального банка для сдерживания инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин. | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T12:06+0300

2024-08-26T12:06+0300

2024-08-26T12:56+0300

россия

владимир путин

экономика рф

инфляция

инфляция в россии

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НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - ПРАЙМ. Необходимо повысить эффективность и согласованность работы кабинета министров и Центрального банка для сдерживания инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин."Очевидно, что системно с инфляцией необходимо бороться в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг, это ясно", - отметил Путин на совещании по экономическим вопросам.Российский лидер также обратил внимание на то, что объем предложения товаров и услуг должен отвечать внутреннему спросу, как потребительскому - со стороны россиян, так и инвестиционному - со стороны бизнеса и предприятий.При это инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев в августе выросли до 12,9% с 12,4% месяцем ранее, это максимум с декабря, следует из материалов исследования инФОМа по заказу Банка России. В то же время наблюдаемая годовая инфляция в августе повысилась до 15% после июльских 14,2%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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