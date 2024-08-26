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Ипотечникам назвали способ обезопасить себя в случае потери работы
Ипотечникам назвали способ обезопасить себя в случае потери работы - 26.08.2024, ПРАЙМ
Ипотечникам назвали способ обезопасить себя в случае потери работы
Потеря работы может произойти по разным причинам - от увольнения по собственному желанию до непредвиденного сокращения кадров. Особенно нелегко может стать... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T16:49+0300
2024-08-26T16:49+0300
2024-08-26T16:50+0300
ипотека
кредит
кредитные каникулы
накопления
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Потеря работы может произойти по разным причинам - от увольнения по собственному желанию до непредвиденного сокращения кадров. Особенно нелегко может стать людям, ежемесячно выплачивающим ипотечный кредит. Что делать заемщику при потере работы, рассказал директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода изданию "Газета.Ru".Прежде всего, уволившемуся сотруднику полагается компенсационная выплата, которая рассчитывается из зарплаты. Этих денег может хватить вплоть до 4-5 месяцев исправных выплат кредита, уверен эксперт. Он также подчеркнул, что на такой случай стоит иметь определенную сумму накоплений или хотя бы запасной вариант временного трудоустройства. "Финансовая подушка" может быть использована как для выплат по займу, так и для жизни в течение первого времени. Именно поэтому особенно важно заранее побеспокоиться о наличии минимальных отложений.Крайним вариантом, который может спасти от просрочки платежа, являются кредитные каникулы, с помощью которых становится возможным "отодвинуть" срок взноса. Оформить каникулы можно при предоставлении документов, свидетельствующих о потере минимально 30% ежемесячного дохода.
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ипотека, кредит, кредитные каникулы, накопления
ипотека, кредит, кредитные каникулы, накопления
Ипотечникам назвали способ обезопасить себя в случае потери работы
Лобода: компенсация при увольнении покроет ипотечные платежи на 2-3 месяца
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ.
Потеря работы может произойти по разным причинам - от увольнения по собственному желанию до непредвиденного сокращения кадров. Особенно нелегко может стать людям, ежемесячно выплачивающим ипотечный кредит. Что делать заемщику при потере работы, рассказал директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода изданию "Газета.Ru"
.
Прежде всего, уволившемуся сотруднику полагается компенсационная выплата, которая рассчитывается из зарплаты. Этих денег может хватить вплоть до 4-5 месяцев исправных выплат кредита, уверен эксперт.
Он также подчеркнул, что на такой случай стоит иметь определенную сумму накоплений или хотя бы запасной вариант временного трудоустройства. "Финансовая подушка" может быть использована как для выплат по займу, так и для жизни в течение первого времени. Именно поэтому особенно важно заранее побеспокоиться о наличии минимальных отложений.
Крайним вариантом, который может спасти от просрочки платежа, являются кредитные каникулы, с помощью которых становится возможным "отодвинуть" срок взноса. Оформить каникулы можно при предоставлении документов, свидетельствующих о потере минимально 30% ежемесячного дохода.
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