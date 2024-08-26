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Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Новатэка"
Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Новатэка" - 26.08.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Новатэка"
Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих более чем на 8% акций "Новатэка", следует из сообщения... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T16:17+0300
2024-08-26T16:17+0300
2024-08-26T16:17+0300
экономика
мосбиржа
ценовой коридор
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих более чем на 8% акций "Новатэка", следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 26.08.2024, 15.44 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 1080,4) и диапазона оценки рыночных рисков (до 1193,37 рубля, эквивалентно ставке 31,25 %) ценной бумаги NVTK (Новатэк ао)", - говорится в сообщении биржи. На 15.03 мск акции "Новатэка" дорожают на 8,26%, до 1001,2 рубля. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
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мосбиржа, ценовой коридор
Экономика, Мосбиржа, ценовой коридор
Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Новатэка"
Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих на 8% акций "Новатэка"
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих более чем на 8% акций "Новатэка", следует из сообщения торговой площадки.
"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 26.08.2024, 15.44 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 1080,4) и диапазона оценки рыночных рисков (до 1193,37 рубля, эквивалентно ставке 31,25 %) ценной бумаги NVTK (Новатэк ао)", - говорится в сообщении биржи.
На 15.03 мск акции "Новатэка" дорожают на 8,26%, до 1001,2 рубля.
Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.
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При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.