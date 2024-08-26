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Курс доллара растет к евро после снижения прошлой недели

Курс доллара растет к евро после снижения прошлой недели - 26.08.2024, ПРАЙМ

Курс доллара растет к евро после снижения прошлой недели

Стоимость доллара коррекционно растет по отношению к евро с началом новой недели после снижения по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов. | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T17:28+0300

2024-08-26T17:28+0300

2024-08-26T17:34+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара коррекционно растет по отношению к евро с началом новой недели после снижения по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.17 мск курс евро к доллару снижается до 1,1165 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1190 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время уменьшается до 144,31 иены со 144,37 иены за доллар на прошлом закрытии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,13% - до 100,85 пункта. По итогам прошлой недели американская валюта подешевела к евро на 1,5%, к иене - на 2,2%. Трейдеры оценивают перспективы понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. В пятницу председатель регулятора Джером Пауэлл заявил, что время для смягчения монетарной политики ФРС настало. Он также отметил, что риски высокой инфляции снизились, в то время как ситуация на рынке труда США ухудшилась. Следующее заседание ФРС пройдет 17-18 сентября. По данным CME Group, 65,5% аналитиков ждут понижения учётной ставки до 5-5,25%, в то время так остальные прогнозируют понижение до 4,75-5%.

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курсы валют, доллар, евро, биржевые торги, иена